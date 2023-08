Turista ritrovato morto sugli scogli, tragedia a Bellaria (Rimini)

Bellaria (Rimini), 1 agosto 2023 - Va al largo con il pattino per cercare delle cozze e non fa più ritorno. Tragedia a Bellaria, dove nella tarda serata di ieri tra gli scogli è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 85 anni.

Si tratta di un turista milanese, che era uscito in mare per pescare qualche ora prima, attorno alle 18. Non vedendolo rientrare, è stato dato l'allarme, che ha fatto immediatamente scattare le ricerche.

La Capitaneria di porto ha setacciato in lungo e in largo il litorale bellariese finché non è stato ritrovato il cadavere. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica di quanto successo.