Tutte le date del prossimo anno in classe

C’è già chi sogna le vacanze estive, ma ancora c’è più di qualche settimana sui banchi per concludere l’anno scolastico in corso. In tanto, però, già si pensa al prossimo con la pubblicazione del calendario scolastico del prossimo anno. Sul Titano sarà il 18 settembre, un mercoledì, il giorno in cui riprenderanno, per tutti, le lezioni dopo le vacanze estive. In classe ci torneranno i più piccoli della scuola dell’infanzia, ma anche gli studenti di elementari, medie, superiori e centro di formazione professionale. L’ultimo giorno in classe, invece, sarà il 18 giugno del prossimo anno per gli allievi di elementari, medie, superiori e cfp. Una settimana in più, invece, il 18 giugno, per i piccoli della scuola infanzia. Gli asili nidi statali sono aperti tutto l’anno ad eccezione delle due settimane centrali di agosto e la terza settimana di settembre per la formazione del personale.