Un cane lo fa inciampare e si rompe il ginocchio

Riccione, 27 aprile 2024 – Un cagnolino, un guinzaglio allungabile e una padrona distratta. Così Matteo Ortalli si è ritrovato steso su un letto di ospedale con la rotula fratturata "e tutti i problemi che ne conseguono visto che sono un libero professionista e non potrò lavorare".

La caduta nel giorno della Liberazione, alle 11 sul percorso ciclopedonale al porto canale di Riccione, davanti al Birrodromo. "Stavo correndo sul percorso quando il cane mi ha tagliato la strada dirigendosi verso dei bambini che stavano giocando. L’animale era al guinzaglio, di quelli allungabili. Il filo era lungo almeno cinque metri. Non ho potuto evitare di inciampare sul filo teso e sono caduto pesantemente in avanti". Dolore fortissimo e adrenalina che comincia a scorrere nelle vene.

"La signora, la cui età era compresa tra i 40 e i 50 anni si è diretta verso di me. Aveva un accento dell’est. Su due piedi si è fermata per vedere cosa mi ero fatto, ma in quel momento non avevo consapevolezza di ciò che mi era accaduto. Per altro il cane si era spaventato e mi si avvicinava in modo aggressivo cercando di mordermi. Così non le ho chiesto i dati e la donna infine se n’è andata. Solo in seguito mi sono accorto di cosa la caduta mi aveva provocato".

Oggi Matteo chiede aiuto, con un appello anche sui social, "per cercare testimoni che mi possano aiutare a risalire a quella signora e al suo cane che mi hanno provocato la caduta". Ma no si ferma qui l’appello. "Purtroppo quanto mi è accaduto non è una cosa rara. Tante volte mi era capitato di dover stare molto attento ai possessori disattenti di cani che girano con guinzagli allungabili. Se ne hai uno è lo tiene lungo cinque metri non puoi avere il controllo di quanto fa l’animale, e questo provoca pericoli. Vorrei sensibilizzare i proprietari di animali. Quelle corde tese per metri sono pericolose". In chiusura: "Mi rendo conto che sono cose che possono capitare e non voglio colpevolizzare nessuno, però ora io sono messo così".