Come Pantani al Giro, gatto attraversa la strada e lo fa cadere: ciclista ricoverato in rianimazione

Rimini, 27 aprile 2024 – Gli è successo quello che accadde a Marco Pantani al Giro d’Italia del 1997, quando un gatto gli attraversò la strada e lo fece cadere, costringendo il Pirata a ritirarsi dalla corsa rosa. Un gatto è la causa del grave incidente che ha coinvolto l’altro ieri un 62enne riminese, mentre era in sella alla sua bici da corsa per un giro insieme agli amici. L’uomo, ex dipendente dell’Ausl, si trova tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale ’Infermi’ di Rimini. Per fortuna non è in pericolo di vita, ma i medici hanno deciso di tenerlo sotto stretta osservazione per le fratture riportate e il forte trauma toracico. L’incidente è avvenuto giovedì mattina a Perticara.

Il 62enne era partito con alcuni amici per un giro di un centinaio di chilometri sulle colline tra la Valmarecchia e il Cesenate. A Perticara, località di Novafeltria, lui e gli altri avevano deciso di fare una brevissima sosta prima di rimettersi in sella e ritornare a casa. Il gruppetto è ripartito, ma dopo pochi metri chi era davanti si è subito fermato, richiamato dalle urla di alcuni passanti: "Uno dei vostri amici è caduto, si è fatto male".

I compagni di bicicletta sono subito accorsi in suo aiuto. Il 62enne era steso a terra, immobile, e urlava per il dolore. A provocare la caduta è stato un gatto che ha attraversato la strada all’improvviso. Il ciclista non ha potuto fare nulla per evitarlo, l’ha preso in pieno ed è caduto. Gli amici hanno capito subito che si trattava di qualcosa di grave e così hanno chiamato immediatamente il 118. Nel frattempo hanno prestato i primi soccorsi al 62enne, aiutati da alcuni passanti e residenti della zona che hanno portato coperte per tenerlo al caldo (faceva davvero freddo) e un kit di primo soccorso. L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale ’Infermi’, ed è ricoverato in rianimazione. Nella caduta ha riportato fratture a diverse costole, un forte trauma toracico e anche un versamento ai polmoni. Non è in pericolo di vita, ma resterà sotto osservazione ancora per un po’.