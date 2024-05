"La ratifica il prossimo autunno" La Commissione europea ha concluso i lavori sull'accordo di associazione con San Marino e Andorra, in attesa dell'autorizzazione del Consiglio Ue per la ratifica entro l'autunno. Il vice presidente della Commissione, Maros Sefcovic, ha annunciato che una volta firmato, l'accordo sarà trasmesso al Parlamento europeo per la ratifica finale. Il segretario di Stato agli Affari Esteri di San Marino, Luca Beccari, ha sottolineato l'importanza di una nuova cooperazione che vede il paese come parte integrante del futuro europeo.