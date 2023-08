Campagnola, cade in bici per evitare un gatto

Campagnola (Reggio Emilia), 8 agosto 2023 - Stava percorrendo in bici un tratto di via Reggiolo, alla periferia di Campagnola, quando si è ritrovato sull’asfalto, dopo una sbandata dovuta al tentativo di evitare un gatto che stava attraversando al strada. L’animale è passato praticamente sotto la bici, facendo perdere il controllo al ciclista, che è rovinato a terra. Un altro ciclista ha prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza della Croce rossa, che ha portato l’uomo, un pensionato di 77 anni, al pronto soccorso di Guastalla, per verificare l’entità di una sospetta frattura. L’incidente si è verificato in mattinata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Campagnola, per eseguire i rilievi di legge. E’ stata poi confermata la dinamica dell’incidente, dovuta appunto a una sbandata improvvisa causata dal passaggio dell’animale sulla carreggiata. Le condizioni del ciclista non risultano preoccupanti.