Iniziata la prevendita per gara 3 dei quarti di finale playoff che si giocherà al PalaBigi giovedì 16 alle 20 contro la Reyer Venezia. I biglietti sono disponibili allo ‘StoRe’ di piazza Prampolini (10/13 e 16/19, tranne la domenica), nella sede di via Martiri della Bettola (da lunedì a venerdì 10/13) e sul circuito online ‘Vivaticket’. Gli abbonati avranno diritto alla prelazione (ad un prezzo agevolato) fino a venerdì sera, inserendo il codice TLITE (solo i numeri del codice prima del trattino) del proprio abbonamento, ad eccezione degli abbonati Under 18 che potranno esercitare la prelazione col prezzo agevolato allo stoRE o in sede. I tagliandi rimanenti saranno messi in vendita ai botteghini del PalaBigi a partire dalle 18,45 di giovedì 16 maggio, gara 3.