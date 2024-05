Karate, che exploit ai regionali. Sei titoli per gli atleti della Nakayama

Ottimi risultati per la Nakayama ai campionati regionali di karate individuali e a squadre riservati agli atleti cinture nere e marroni, disputata domenica a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna.

Oltre duecento gli atleti partecipanti alla manifestazione bolognese, valida anche come qualificazione ai campionati italiani assoluti in programma il prossimo 8 e 9 giugno a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria: il sodalizio cittadino si è presentato ai nastri di partenza con 21 tesserati, condotti dai maestri Loris, Loretta e Giovanni Guidetti, che hanno portato a casa ben 6 titoli.

I risultati. Nelle gare di Kata (forma) a portare a casa il primo posto sono state Beatrice Denti e Andrea Azzarello; medaglia d’argento, invece, per Sara Caspani, Riccardo Roveda e Maurizio Montanari, mentre sul gradino più basso del podio si sono classificati Francesco Carotenuto e Sofia Cucchi. Ancor più ricco il palmares nel Kumite (combattimento) dove la Nakayama ha conquistato quattro medaglie d’oro con Maurizio Montanari, Noemi Angius, Nicolò Marracino e Daniele Aguzzoli.

I già citati Sara Caspani e Andrea Azzarello hanno chiuso al posto d’onore insieme a Michele Davolio, mentre hanno centrato la terza piazza Savanna Rubbiani, Rachele Pellino e Francesco Carotenuto.