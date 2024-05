"Servono controlli severi sulle feste da ballo abusive"

"Feste senza autorizzazioni per il ballo: la situazione sta già proliferando. Chiediamo ai Comuni che si rispettino le regole e si controlli come vengono applicate". Arriva l’estate e come ogni anno Gianni Indino, nelle vesti di presidente provinciale Silb -Fipe, il sindacato delle discoteche, lancia l’allarme. "Chiederemo anche incontri per prefettura e forze dell’ordine – continua – per trovare una soluzione prima che l’estate diventi una giungla di eventi con ballo non autorizzato". "Servono controlli severi – aggiunge – così che diventino inutili anche gli escamotage fin troppo usati attualmente di fare richieste autorizzative per un tipo di evento senza ballo per poi trasformarlo a serata in corso in un’autentica discoteca".

"Con l’avvicinarsi della bella stagione – osserva il presidente del Silb – iniziano a tornare le feste private organizzate in location non abituali, su tutto il territorio della nostra provincia. Ville, parchi, ma anche capannoni, dimore storiche, un weekend dopo l’altro, vengono scelti come cornici per party dove il ballo la fa da padrone per tutta la notte, ma per il quale non viene richiesta l’autorizzazione necessaria. Davvero troppe volte ormai ci segnalano feste da ballo non autorizzate, spesso in concomitanza con le serate di apertura delle discoteche, con migliaia di avventori che di fatto tolgono appeal alle imprese che si occupano regolarmente di intrattenimento da ballo e che per farlo sottostanno a regole ferree e stringenti. I locali sono puntualmente controllati, già in fase di organizzazione, con il sopralluogo preventivo della Commissione di Vigilanza, che li sottopone a scrupolosi controlli per certificare le condizioni di sicurezza, igiene e salute pubblica. Tutto questo però non avviene per le feste al di fuori dei locali. È il momento di ripristinare la legalità, a vantaggio di tutti, prima che divenga una vera presa in giro".