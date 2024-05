Riccione non si ferma più: batte anche Montesilvano. Rimini lotta, ma deve arrendersi contro Massa

Nella penultima gara di regular season, la Lasersoft Riccione ottiene un’altra vittoria grazie al 3-2 su Montesilvano: 17-25, 25-13, 25-11, 23-25, 15-6. È stata una gara a più volti, con le ragazze di Piraccini dominanti nella parte centrale e poi brave a riprendere in mano il match quando Montesilvano è riuscito ad arrivare al tie-break. All’avvio, dopo l’equilibrio generale, sono state le ospiti a sprintare verso la vittoria del set. Nel secondo e nel terzo non c’è storia a parti invertire, con Godenzoni davvero super e giusta mvp. La Lasersoft va 8-4 nel quarto e sembra poterla chiudere, ma perde il set chiudendo poi al quinto. Sabato prossimo ultimo match di regular season, in casa con Porto San Giorgio.

Il tabellino: Tallevi 22, Ricci 21, Godenzoni 18, Spadoni 11, Gabellini 7, Tobia 2, Montesi 1, Spinaci, Mercolini, Jelenkovich L1, Calzolari L2, Bologna ne. Allenatore: Piraccini.

Bella partita, chiusa però con una sconfitta, per l’Emanuel Raggini Rimini con Massa. La squadra di Galli perde 1-3 (25-20, 18-25, 15-25, 22-25) sprecando il vantaggio di un set. Dal 7-7 nel secondo, Massa scappa via e finisce per vincere in quattro grazie alla maggior concretezza nei momenti chiave.

Il tabellino dell’Emanuel Raggini: Orsi 10, Catalano 4, G. Morelli 17, Pivi 6, Magalotti 9, Greco 10, Fabbri L1, Ricci 1, Astolfi 4, Forlani L2, Pasolini, Magi 1, Verde ne. A. Morelli ne. Allenatore: Galli.