Violini, contrabbasso e trombone: sul palco la storia del rock

Dopo la sonorizzazione dal vivo del film Nosferatu, oggi alle 21 al Salone Snaporaz di Cattolica è in programma la musica live di Nonetto History of Rock, con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, formazione under 30 fondata da Riccardo Muti nel 2004. In repertorio canzoni che hanno fatto la storia del rock arrangiate per archi e corno, una versione che cambia del tutto il classico modo in cui si è abituati ad ascoltare questo genere musicale e, in particolare iconici brani come quelli dei Rolling Stone e dei Queen, nonché dei Pink Floyd, dei Beatles e di molti altri. Inedita la formazione che vede in scena: tre violini, Adamo Rossi, Elena Sofia Ferrante, Martina Rossetti, due viole, Francesco Zecchi e Carolina Paolini, altrettanti violoncelli, Matteo Bodini, Mariachiara Gaddi, un trombone, Giovanni Ricciardi e un contrabbasso, Claudio Cavallin che ha curato gli arrangiamenti. Sono parte dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, anello che congiunge il mondo accademico e l’attività professionale.

Formata da trenta giovani strumentisti selezionati da una commissione costituita dalle prime parti di prestigiose orchestre europee, fin dalla sua fondazione si è cimentata in un repertorio che va dal Barocco al Novecento con concerti in Italia, nei principali teatri delle capitali europee, ma anche di Mosca, San Pietroburgo, Abu Dhabi, Buenos Aires e Tokyo. Tra le moltissime collaborazioni, vanta quelle con artisti come Claudio Abbado, James Conlon, Dennis Russell Davies, Valery Gergiev, Ute Lemper, e Giovanni Sollima. Il prossimo appuntamento della stagione teatrale cattolichina sarà mercoledì 11 con il Balletto di Milano al Teatro della Regina con Aria Tango…..Bolero.

Nives Concolino