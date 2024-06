Gigi d’Agostino al Cocoricò: sarà l’ospite del venerdì sera d’estate

Rimini, 11 giugno 2024 – Un’estate con Gigi D’Agostino tra Rimini e Riccione. Dopo l’annuncio della sua presenza alla serata inaugurale della Beach Arena il 27 luglio, anche il Cocoricò di Riccione conferma un posto per il Capitano alla console della Piramide.

L’iniziativa

Una residenza artistica lunga tutta l’estate, dal 5 luglio al 23 agosto, durante la quale il dj di fama mondiale animerà tutti i venerdì sera del club riccionese con i suoi successi internazionali. L’amour toujours, Bla Bla Bla, In My Mind, Another Way e La Passion sono solo alcuni dei grandi successi che scandiranno i dj set all night long con cui Gigi D’Agostino farà ballare i suoi fan sotto la Piramide.

La partnership fa parte di una serie di eventi estivi con cui Gigi D’Agostino segna il suo grandioso ritorno alla console dopo quattro anni di assenza: nel 2021 l’arrivo di una grave malattia ha costretto il dj a ritirarsi dalla scene, fino al lieto ritorno a febbraio di quest’anno al festival di Sanremo. Per celebrare la felicità della guarigione, però, non potevano mancare Riccione e il Cocoricò, luoghi con cui il dj ha un legame speciale. “Il Club è uno dei miei ‘elementi’ – dice – La mia esperienza dell'estate 2016 con il Cocoricò mi ha lasciato addosso tante buone vibrazioni. La riviera mi ha regalato meravigliose esperienze negli ultimi 30 anni, è sicuramente una delle mie ‘case’ preferite”.