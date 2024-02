Eurovision 2024, dopo i Jalisse anche Loredana Bertè si gioca la carta San Marino

San Marino, 22 febbraio 2024 - Ora è ufficiale: dopo i Jalisse, anche Loredana Bertè partecipa alla finale del festival musicale ‘Una Voce per San Marino’, il più importante nel territorio sammarinese. Il vincitore della rassegna strapperà il pass per il prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 7 all'11 maggio 2024.

La Bertè ha deciso

Era nell'aria da qualche giorno, finalmente è arrivata la decisione ufficiale: Loredana Bertè è tra i cantanti in gara al festival di musica nazionale sammarinese "Una Voce per San Marino", che concede al vincitore la possibilità di partecipare all'Eurovision Song Contest.

"Voglio andare a rompere le scatole al mio ex marito" aveva scherzato la Bertè durante una conferenza stampa durante il Festival di Sanremo, parlando dell'ex tennista Bjorn Borg in riferimento al suo paese d'origine, la Svezia, nel quale si svolgerà proprio l'edizione 2024 dell'Eurovision. Il desiderio dell'artista potrebbe mai come ora diventare realtà.

"Una Voce per San Marino"

Il festival di musica sammarinese è giunto alla terza edizione e si svolge nella giornata di sabato 24 febbraio, alle 21 sul palco del Teatro Nuova Dogana. La serata è organizzata da San Marino RTV (canale 520 di SKY, 93 di Tivùsat e 831 del DDT) e Media Evolution e avrà come partecipanti nove big e otto artisti emergenti.

Il vincitore, che sarà decretato in base al merito da una giuria qualificata, volerà a Malmö per l'Eurovision Song Contest, dove competerà con altri rappresentanti di tutta Europa.

Loredana Bertè non è, tuttavia, l'unico nome noto al pubblico che partecipa alla prossima edizione di "Una Voce per San Marino". Era già nota, infatti, da qualche giorno la presenza come concorrenti dei Jalisse, vincitori dell'edizione del Festival di Sanremo 1997 con il brano "Fiumi di Parole". Dell'elenco dei finalisti fa parte anche Marcella Bella, celebre voce catanese di canzoni rimaste nella cultura di massa.

Gli artisti citati si aggiungono alla lista dei precedenti nomi noti che hanno partecipato al festival sammarinese, al quale appartengono Achille Lauro, Spagna e Valerio Scanu.

L'elenco dei finalisti

Chi sfiderà Loredana Bertè? Di seguito, i titoli delle canzoni e degli interpreti in gara nella finale di sabato 24:

Aimie Atkinson - A Dare For Love

Marcella Bella - Chi Siamo Davvero

Loredana Bertè - Pazza

Dana Gillespie - The Last Polar Bear

Jalisse - Il Paradiso è Qui

Pago - Il Protagonista

La Rua - Il Governo del Cuore

Aaron Sibley - Human

Wlady feat. Corona, Ice MC and Dj Jad - Questa volta