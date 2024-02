Lo spot di Fiorello a Viva Rai 2: "Ci vediamo tutti a San Marino"

"Ci vediamo a San Marino, ok?". L’appuntamento lo ha fissato ieri mattina a ’Viva Rai 2’ Fiorello, rivolgendosi a Fabrizio Biggio, suo compagno di avventure mattutine e prossimo conduttore, insieme alla speaker di Virgin Radio Melissa Greta Marchetto, della finale di ’Una voce per San Marino’ in programma sabato al Teatro Nuovo di Dogana. Finale che deciderà chi, tra i cantanti in gara, rappresenterà San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a Malmo, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. Otto i big in gara: Aaron Sibley, Aimie Atkinson, Jalisse, La Rua, Marcella Bella, Pago,

Wlady insieme a Corona, Ice Mc, Cameo: Dj Jad. E Loredana Bertè, che però ancora non ha sciolto le riserve sulla sua partecipazione. A completare il cast degli artisti che si esibiranno durante la finale, si aggiungeranno altri sette artisti emergenti e un artista sammarinese.