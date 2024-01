Giorno della Memoria, il calendario degli eventi in Polesine: venerdì la cerimonia con gli studenti del “Bellini” di Trecenta

Rovigo, 24 gennaio 2024 - È stato presentato lunedì 22 gennaio, nella sede della Provincia di Rovigo, il calendario delle varie iniziative polesane organizzate occasione del Giorno della Memoria. Sono intervenuti il presidente della Provincia Enrico Ferrarese, il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo e il capo di gabinetto della Prefettura di Rovigo Fabrizio Cesarino, oltre a Maria Volpato dell'Archivio di Stato di Rovigo, Lino Pietro Callegarin di Arci Rovigo e Luigi Contegiacomo dell'Istituto polesano per la storia della Resistenza. In tutto il territorio polesano sono varie le iniziative celebrative organizzate da enti, associazioni Accademia dei Concordi, ANPI, ARCI, Archivio di Stato, Associazione ‘Il Fiume’, Istituto Polesano per la Resistenza e dell’Età contemporanea, Museo dei Grandi Fiumi. Altri appuntamenti nei Comuni di Adria, Badia Polesine, Canaro, Castelguglielmo, Castelnovo Bariano, Crespino, Stienta, Occhiobello, Rovigo e Villadose.

Il ricordo di due ex militari internati

Le celebrazioni vivranno il loro momento clou venerdì mattina 26 gennaio con la celebrazione istituzionale in sala consiliare che vedrà l’intervento di una rappresentanza di studenti dell’istituto Ipsaa “Bellini” di Trecenta e quello di Adolfo Locci, rabbino capo della comunità ebraica di Padova; a seguire, consegna di medaglie d’oro ai parenti di due ex militari italiani internati, Bruno Prando di Lendinara e Mario Zamana di Villanova del Ghebbo, e quindi la commemorazione nel cimitero ebraico di piazzale Soccorso e in piazza Annonaria nei pressi della lapide posta a ricordo.

Le iniziative in città

Il Giorno della Memoria vedrà, comunque diverse altre manifestazioni correlate. Oltre alle iniziative predisposte nei diversi Comuni (da Adria a Villadose passando per Papozze, solo per citarne alcuni). Il primo appuntamento si è tenuto martedì 23 a Rovigo in Archivio di Stato incontro con il presidente dell’Accademia dei Concordi Pier Luigi Bagatin su ‘79 anni fa la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz’. Nella giornata odierna alle 17 in sala consiliare a palazzo Celio di Rovigo, presentazione di uno studio sull’internamento degli ebrei in Veneto tra 1933 e 1943 con intervento di Antonio Spinelli e Maria Chiara Fabian che dialogheranno con Valentino Zaghi e Luigi Contegiacomo.

Un progetto per il percorso della memoria

Per quanto riguarda il Comune di Rovigo, giovedì 25 nel salone d'Onore di palazzo Nodari, si terrà la presentazione di un progetto rivolto alle scuole e mirato alla creazione di un “percorso della memoria”, mentre sabato 27 alle 10 al museo dei Grandi Fiumi ecco “Pietre per la memoria”, in collaborazione con l’Istituto polesano per la storia della Resistenza.