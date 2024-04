Adria, discarica con oltre 5 tonnellate di rifiuti sulle rive del Po: c’è anche amianto. Una denuncia

Adria (Rovigo), 6 aprile 2024 – Una discarica abusiva a cielo aperto è stata scoperta in un’area rivierasca al grande fiume. Il ritrovamento è stato fatto dai finanzieri della tenenza di Adria con la collaborazione della sezione aerea della Guardia di Finanza di Venezia. Nel loro intervento hanno individuato un’area di oltre 200 metri quadrati, sulla quale risultavano depositati rifiuti di vario genere stimati in circa 5.000 chili e classificati come speciali. Nello specifico sia pericolosi che non pericolosi. In particolare, è stata riscontrata la presenza di rifiuti derivanti dalla demolizione di manufatti del tipo eternit e altri detriti edili, serbatoi in metallo, elettrodomestici, pneumatici, tubazioni, plastiche, materiale ferroso e legnoso, abbandonati in maniera incontrollata.

Una discarica vicino al Po

La zona interessata dai controlli è in prossimità del fiume Po ed è vicina ad alcuni terreni agricoli. A seguito degli accertamenti svolti, si è proceduto al sequestro dell’area pari a circa 200 metri quadrati ed alla denuncia del responsabile. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Rovigo che li ha convalidati. Tra le ipotesi di reato a carico del responsabile quella di abbandono incontrollato di rifiuti.