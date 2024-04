Incendio nella stalla: 200 maiali morti e un dipendente intossicato

Rovigo, 3 aprile 2024 – Un incendio con conseguenze gravissime, costato la vita degli animali custoditi nella stalla e l’intossicazione di un dipendente. E’ questo successo in una azienda agricola in via Santa Caterina nella frazione di Roverdicrè, a Rovigo.

Le fiamme sono divampate in un capannone di un’azienda che alleva maiali. Subito la chiamata ai vigili del fuoco. Al termine il bilancio è un dipendente intossicato e duecento animali morti. I pompieri accorsi da Rovigo con due squadre, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, che hanno riguardato oltre metà della struttura interessata dalle fiamme che sarebbero, secondo le prime informazioni, divampate da un bruciatore interno all’azienda.

Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme e salvare un centinaio di animali. L’uomo rimasto intossicato è stato assistito dal personale sanitario del Suem118 accorso sul posto. Presente sul luogo il personale dello Spisal e la Polizia di stato per i necessari accertamenti. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco sono terminate poco prima di mezzogiorno.