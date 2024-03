Incendio a Rovigo, le fiamme invadono il garage di una casa: auto distrutta

Rovigo, 4 marzo 2024 – Una grande paura che poteva avere un epilogo peggiore. I fatti sono successi alle 5.30 di stamani. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni Pozzato a Rovigo per un incendio divampato all’interno di un garage di un’abitazione affiancata.

Al termine un’auto è rimasta completamente bruciata e fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi con due autopompe e un’autobotte, hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando il coinvolgimento di tutta l’abitazione.

L’incendio, oltre l’auto, ha bruciato tutto il materiale vario presente nel locale, causando il danneggiamento delle pignatte del tetto. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Danni da fumo anche alla facciata dell’abitazione. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza della casa sono terminate dopo circa tre ore.