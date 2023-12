Al mare d’inverno. Champagne e tisane. Si brinda sulla sabbia seduti su una panchina

Ammirare il mare d’inverno seduti su una panchina dall’alto della duna, per poi rilassarsi con una tisana davanti al caminetto dopo un massaggio nel centro benessere. E quando viene sera scatta l’aperitivo. Tutto questo accade sulla sabbia di Riccione.

La spiaggia non va in vacanza, e non chiede un po’ di spazio durante le tante iniziative nel periodo natalizio. Lo spazio se lo prende perché ‘l’oro giallo’ brilla tutto l’anno. Per tanti anni si è parlato del mare d’inverno. Oggi c’è chi parla di mare tutto l’anno. "Il nostro è un progetto che considera l’intera annualità – premette Carla Ricci del bagno 65 gestito assieme al marito Alessandro Vici –. Il centro benessere Salis è attivo in estate, e in questo periodo dell’anno prosegue ad ospitare i clienti". Ci sono le estetiste e il via vai di clienti è continuo. Dopo essersi rilassati con uno dei trattamenti disponibili ci si può accomodare nel gazebo ottagonale che in inverno si chiude con ampie vetrate rivolte al mare. Ci si rilassa con una tisana davanti a un caminetto. La clientela è locale ma non solo, "vengono da noi anche i proprietari di seconde case in città". Un trattamento di bellezza lo si può fare ovunque in città, ma al mare fa un altro effetto. La spiaggia vive anche se il sole non è alto in cielo e il caldo non ti inchioda al lettino. È un modo diverso di respirare il mare e la sabbia, la stessa filosofia che ha portato Simona Silvagni della zona 75 ad allestire chiringuito e gazebo alla Golden Beach. Soliti aperitivi? No, c’è dell’altro. "Il gazebo serve ad accogliere le attività che andremo a realizzare nel periodo natalizio al pomeriggio, rivolte in gran parte alle famiglie". Libri, arte, laboratori creativi perché in spiaggia si può giocare anche con il giubbotto. Gli aperitivi non mancano, ma visto il periodo dell’anno ci sarà anche il vin brulè. La spiaggia d’inverno piace anche a Linus che qui è stato avvistato una decina di giorni fa arrivato in bici, naturalmente.

Non poteva mancare l’Original beach al bagno 100. Alfredo Corazza ancora una volta ha deciso di esserci per Natale. Chiringuito aperto, ‘bolle’ trasparenti dove i clienti si possono accomodare per brindare alle feste e non solo. È qui, alla Original beach, che Corazza ha deciso di festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Un San Silvestro diverso dal solito, brindando con champagne rivolti al mare per "un’esperienza indimenticabile" scrive lui stesso.

Ma il mare d’inverno è anche un’occasione per sentirsi davanti all’infinito, sentendo il rumore della risacca e il vento che punge le guance mentre all’orizzonte l’acqua tocca le nuvole. Per riflettere davanti a questa immensa distesa blu c’è chi ha messo una panchina sulla duna. Ai bagni 63 e 64 lo fanno da anni. È diventato ormai un rito per i turisti farsi una foto all’orizzonte, e quest’anno c’è la novità. "Abbiamo addobbato in stile natalizio un portale sulla duna – racconta Riccardo Zangheri –. Da diversi anni ad ogni Natale pensiamo a un nuovo allestimento. Alle persone la cosa piace". Selfie e video diventano virali e la Riccione d’inverno viaggia sui social. Sono bastati pochi minuti per vedere i primi curiosi con lo smartphone in mano anche la bagno 70. È qui che è spuntata una panchina allestita in tema natalizio. C’è anche la sagoma di Babbo Natale per potersi immortalare sulla spiaggia nella miglior tradizione della cartolina virale natalizia 2.0.

Andrea Oliva