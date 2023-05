Contrada di San Paolo L’aquila spicca il volo "I nostri campioni sono prontissimi"

"Al Palio di questa edizione il Rione di San Paolo si sta preparando con grande impegno – spiega il presidente Pier Francesco Perazzolo –, la contrada che rappresento ha preparato le gare con grande meticolosità e comunque con nuovo entusiasmo grazie all’inserimento di tanti giovani. Un po’ il frutto delle numerose iniziative che abbiamo messo in cantiere e realizzato negli ultimi anni".

"Anche dal punto di vista dei nostri nuovi campioni che gareggeranno nelle gare di questa sera – prosegue Perazzolo – si respira aria di novità ma la forte voglia di portare a casa prestigiosi successi non è venuta meno". Poi aggiunge subito: "Mi aspetto una manifestazione straordinaria, la prima volta in notturna, una scelta che abbiamo condiviso con le altre contrade e che darà maggiore lustro ad un evento di respiro nazionale. Abbiamo lavorato incessantemente in queste settimane per mettere nelle condizioni migliori i nostri atleti in un contesto nuovo che è una sfida anche per noi".

Il Rione di San Paolo coincide con il quadrante medievale sud-occidentale all’interno delle mura, compreso tra l’attuale corso Martiri della Libertà, corso Porta Reno, via Darsena, corso Isonzo e viale Cavour: nel territorio spiccano alcune delle emergenze monumentali più significative di Ferrara, come il Castello Estense, il palazzo Municipale, la torre della Vittoria, la torre dei Leuti, il palazzo Bentivoglio, le chiese di San Paolo, di Santa Maria Nuova e di San Nicolò. A ridosso dell’attuale via Darsena si trova l’omonimo porto turistico fluviale, laddove – fino al primo ‘600 – si sviluppava il grande approdo denominato ’fuori Porta San Polo’, riservato ai bastimenti commerciali e militari, oltre che ai bucintori di sovrani e principi.

Il bianco e il nero sono i colori araldici della contrada, mentre la divisa rappresenta una ruota a otto raggi, considerata sin dai tempi antichi simbolo di rinnovamento, rigenerazione, destino e di mutabilità: il fatto che sia sovrastata dalla bianca aquila estense ad ali spiegate, testimonia in maniera evidente la stretta connessione delle fortune del popolo ferrarese con le capacità politiche dei principi di Casa d’Este. I campioni del Rione di San Paolo quest’anno saranno: per la corsa dei putti Francesco Bigoni; per la corsa delle putte Alice Rizzo; lo staffiere per la corsa degli asini Valentino Bussu con l’asino Margaret; il fantino Adrian Topalli detto ’Vulcano’ con i cavalli Carilbon e Benito.

Durante tutte le precedenti edizioni la contrada ha vinto 2 volte il Palio di San Romano (corsa dei putti), 5 volte il Palio di San Paolo (corse delle putte), 2 volte il Palio di San Maurelio (corsa delle asine) e 3 volte il Palio di San Giorgio nella corsa dei cavalli.