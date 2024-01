Giulia Tosoni, una vita da cantare. La sua Albachiara conquista Vasco

"Mia madre racconta sempre che quando sono nata più che il tradizionale pianto che fanno i neonati io ho emesso un suono che pareva già un canto". La musica è sicuramente nel Dna di Giulia Tosoni (foto), cantante, cantautrice e performer, nata a Carpi nel 1986. Una passione che coltiva fin da piccola: "Avevo 10 anni – racconta Giulia – e già cantavo nelle feste di paese, nelle sagre, facevo karaoke. Tutti mi facevano i complimenti ma ancora non immaginavo che questa passione sarebbe autenticamente diventata la mia vita". Sono iniziati i primi concorsi e le audizioni, "sempre accompagnata da papà e mamma", compreso un provino per X Factor. "Sono partita da autodidatta, poi ho frequentato dei corsi di perfezionamento delle tecniche vocali, scuole di canto. E ora, sempre da autodidatta mi sto impegnando nello studio della chitarra e del pianoforte: sono una cantante, ma reputo sia giusto sapere anche suonare almeno uno strumento per potere meglio dare vita ad un’opera musicale".

Testi e melodie sono suoi: "Ho tutto nella mia mente – prosegue –. Ad esempio non suono il basso, ma mentre compongo già lo sento nella mia testa". Il suo habitat preferito è il palco: "Quando salgo su un palco con il microfono in mano mi sento come dentro una ‘bolla’. E’ il luogo in cui sto meglio". Il suo primo pezzo originale inedito, in lingua inglese, è uscito nel 2018: ‘It’s time to make my move!’, cui è seguito l’anno successivo l’album ‘Believe’. Realizzato in collaborazione con Alberto Benati dei Ridillo, il disco è composto da 6 brani inediti in lingua inglese e 4 cover arrangiate in chiave black con il tocco di Andrea ‘Satomi’ Bertorelli, tastierista della band di Mario Biondi. Giulia propone note della black music, ma con sonorità che spaziano dal soul al R&B fino al funky con colorazioni jazz e blues: "Anche quando canto delle cover, cerco di ‘stravolgere’ il brano originale lasciando la mia impronta, è il mio modo di omaggiare l’artista". Lo stesso è accaduto con ‘Albachiara’ di Vasco Rossi: proprio il 10 gennaio, giorno del compleanno di Giulia, è uscita su tutte le piattaforme e su tutti i digital store la cover di ‘Albachiara’, interpretata da Giulia: il videoclip è stato realizzato dall’artista Daniel Bund, marito di Giulia, che per l’occasione ha realizzato il primo corto-animato della sua carriera.

"Ho scelto ’Albachiara’ perché mi sono sempre un po’ rivista nella protagonista della canzone. Anche io, come lei, studiavo e andavo molto bene a scuola, non mi truccavo e non mettevo mai nulla di appariscente, ero una semplicissima studentessa piena di sogni. E oggi uno dei miei sogni è proprio quello di cantare con il mitico Vasco. Anche questa volta, come faccio sempre per tutte le cover che interpreto, ho voluto stravolgere il brano per farlo mio e insieme al mio tastierista Paolo De Matteis, ne è uscita una versione jazz molto particolare, intima, delicata e molto sentita. Spero che Vasco la ascolti e soprattutto che gli piaccia".

E a Vasco è piaciuta: sulla sua pagina Instagram la rock star ha postato il video con la canzone di Giulia, che ha avuto oltre 300 mila visualizzazioni in neanche una settimana. "Ho iniziato a cantare in inglese – spiega la cantante – perché è melodicamente più armonioso e immediato. Entro fine anno uscirà, invece, il mio primo brano inedito in italiano. ‘Smoking Nero’, in stile neo-soul, con un testo che parla di libertà e coraggio. Lo avevo anche candidato a Sanremo: non è andata bene ma ci riproverò".