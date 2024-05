Imprenditori sugli spalti: "Grande orgoglio"

Carpi, la propria realtà lavorativa, e la squadra dei biancorossi. Queste le tre passioni che accomunano alcuni imprenditori locali che in questi anni hanno dimostrato, oltre all’abilità nel rispettivo campo professionale, una forte fede calcistica verso la squadra ‘di casa’, il Carpi, e ora esultano per la tanto attesa promozione in serie C. Tra coloro che hanno fortemente creduto in questa squadra c’è Cesare Roberto, titolare e presidente di Sarchio, azienda carpigiana che dal 1982 propone un’alimentazione sana e naturale a base di prodotti biologici, senza glutine e vegan. ‘Il Carpi per Scelta’ potrebbe essere il motto alla base della decisione dell’imprenditore Roberto di sostenere la squadra divenendone sponsor di retromaglia: "Siamo tra i pionieri del biologico, da sempre attenti alla qualità delle materie prime e all’ambiente, e la scelta di supportare il Carpi è basata sulla sintonia di valori e di progettualità. E’ stata una questione di ‘cuore’. Ho pensato di dare un contributo materiale come sponsor a quelli che sono stati gli sforzi del presidente Claudio Lazzaretti che in questi anni ce l’ha messa veramente tutta per riportare i nostri ragazzi a livello della categoria. E ce l’ha fatta! Era giusto contribuire – spiega Roberto – sia per supporto alla squadra che all’intero territorio, perché non c’è sport che dia più visibilità quanto il calcio, che dunque è un volano positivo per l’indotto di tutti. E’ un vero orgoglio per la città avere una squadra a livello di categoria". "Ho cercato di seguirli il più possibile – prosegue – sia in casa che in trasferta, godendo di un calcio bello e coinvolgente. Si è creato un gruppo sano ed equilibrato: si meritavano in pieno questa promozione".

Ha decisamente Carpi nel cuore e nel Dna Cesarino Capelli, titolare di ‘Cesarino Gomme’, da lui aperta nel 1980 e vera e propria istituzione carpigiana. "Ho 77 anni e tifo Carpi da quando sono bambino – racconta Cesarino –. Ho giocato sempre a calcio: da ragazzino nelle giovanili del Carpi con Ciccio Siligardi, poi nella seconda squadra, ‘Folgore Carpi’, in Promozione, fino a quando non sono andato a militare. Il mio ruolo? Attaccante con il vizio del gol (ride, ndr)! A 30 anni da giocatore sono diventato allenatore della ‘Dorando Pietri’ amatori: la domenica mattina si disputava la partita e il pomeriggio si andava a vedere il Carpi che era in D. E non ho mai smesso: in casa o in trasferta li seguo sempre, ho anche dato vita a un gruppo di amici tifosi, i ‘Bolliti’". Allo stadio Cabassi campeggia, tra gli altri, il cartellone pubblicitario di ‘Cesarino Gomme’: "Faccio i miei complimenti al presidente Lazzaretti, ai ragazzi, allo staff e anche ai tifosi: neanche in serie A ho visto una curva così bella!".

Sangue biancorosso scorre nelle vene di Fabrizio Monari, della ‘Monari’ Srl di Carpi, da 40 anni impegnata nella realizzazione di pavimenti, rivestimenti, arredo bagno su misura, con l’impiego di ceramiche, legno, marmo, pietre naturali, mosaico, granaglie. "Sono tifoso del Carpi da quando ero un bambino – ricorda Fabrizio, 49 anni –. Mi portava sempre papà a vedere le partite". Franco Monari (scomparso a marzo 2014) è stato, infatti, negli anni Novanta, sponsor e dirigente del Carpi, nonché anche consigliere e amministratore delegato. Anche la scritta della ‘Monari’ accompagna al Cabassi le partite dei biancorossi: "Adesso porto allo stadio mio figlio, è una passione che sin tramanda tra le generazioni. La promozione è stata una bellissima e non scontata vittoria, il mio plauso va a Lazzaretti e a tutta la società: fare calcio non è semplice, soprattutto in una realtà piccola come Carpi. Dopo i fasti e le successive cadute, il Carpi adesso ha saputo di nuovo emozionare. E farci sognare". Tra i tifosi fedelissimi, anche Giovanni Arletti di Chimar (impresa leader specializzata nella produzione di imballaggi industriali) e la moglie Francesca Praudi, da oltre 10 anni abbonati al Cabassi: "Domenica eravamo allo stadio e ci siamo goduti la promozione. Ho subito scritto a Lazzaretti per complimentarmi, l’impegno ha portato grandi risultati!".