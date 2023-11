Palaghiaccio, galà e svago per tutte le età

È il solo Palaghiaccio regolamentare dell’Emilia Romagna, una struttura fiore all’occhiello non solo di Fanano, dove si erge in via Don Eugenio Battistini 20, ma dell’intero comprensorio del Cimone.

Lo gestisce la Polisportiva Fanano, presieduta da Mattia Piccinelli e con vice Cecilia Sargenti. É aperto tutto l’anno: durante l’estate viene utilizzato come palasport, con gruppi sportivi dell’hockey a rotelle, pallavolo, pallacanestro, karate, calcetto, mentre da ottobre, con il ghiaccio, diventa un luogo di puro divertimento per scuole e famiglie, gruppi di amici e tanto altro. Vi sono operative le società sportive che fanno capo alla Polisportiva del settore artistico e dell’hockey. Il Palaghiaccio di Fanano è un’area dedicata al divertimento e allo svago, dotata di noleggio pattini, spogliatoi, bar attrezzato, e, a pochi metri, un ristorante.

Durante il periodo del Covid la struttura è rimasta chiusa e la ripartenza è stata un po’ faticosa, ma il numero degli utenti è ritornato su livelli soddisfacenti.

Durante lo scorso anno, soltanto nel periodo invernale, ha registrato 16mila ingressi tanto che qualche volta non è risultata sufficiente la disponibilità del migliaio di attrezzature da concedere a noleggio, il cui costo è compreso nel biglietto di ingresso. "Di solito, i frequentatori del Palaghiaccio, tante famiglie e tanti bambini – spiega Cecilia Sargenti – provengono dal comprensorio del Cimone, poi ci sono i turisti che soggiornano a Fanano e nei paesi vicini. Frequentano i nostri corsi anche bambini del Bolognese, di Lizzano, Gaggio Montano, Porretta Terme, e anche da paesi del nostro Appennino, come Fiumalbo, Pievepelago, Pavullo. Noi proponiamo corsi di pattinaggio artistico rivolti ai bambini di tutte le età, a ragazzi e ragazze, ma anche agli adulti. Crediamo molto nelle capacità degli atleti e per questo studiamo per loro il percorso sportivo migliore, compreso quello agonistico dalle fasce interregionali, nazionali sino alla fascia élite. Abbiamo anche il gruppo agonistico che negli anni ha conseguito diversi buoni piazzamenti a livello nazionale. Le due squadre di hockey sono impegnate nel campionato Libertas, una nel girone A e l’altra nel girone B che disputano diverse partite nel Palaghiaccio".

"Ora ci stiamo preparando per le festività natalizie con eventi che possano soddisfare il maggior numero di persone. Con le aperture straordinarie saremo aperti tutti i giorni con tre turni, mattina, pomeriggio e sera, mentre gli altri giorni il Palaghiaccio apre il venerdì dalle 21 alle 23,30, il sabato dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23,30, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Da metà dicembre apriamo anche il martedì sera per dare un servizio in più. Durante i pomeriggi delle festività di Natale avremo djset, giochi per bambini, festeggeremo la befana sui pattini e il 5 gennaio 2024 GalAppennino".

É in attività da mesi la macchina organizzatrice della nona edizione di questo atteso show, un intreccio tra esibizioni di star del pattinaggio artistico su ghiaccio e musica. Le prime anticipazioni assicurano la presenza di Dolcenera, cantautrice, polistrumentista e noto personaggio televisivo, le cui canzoni accompagneranno campioni a livello nazionale e internazionale, di singolo, coppie di danza e coppie di artistico.

E non mancheranno campioni del pattinaggio artistico anche se in prossimità di GalAppennino si terranno i campionati mondiali. Ci saranno Nikolaj Memola, il gruppo Sincronizzati reduci dei mondiali, diversi atleti emergenti del pattinaggio italiano, ed è attesa la conferma di altri artisti di livello internazionale. Sono a disposizione 1200 posti a sedere.

Walter Bellisi