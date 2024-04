Rinfreschi e aperitivi, l’atmosfera è ’Diferente’

Quando, nel novembre del 2019, Pasquale Locritani apriva il Diferente Cafè Bistrot di Carpi, non poteva sapere che, da lì a pochi mesi, si sarebbe trovato prima nel baratro del lockdown totale, poi nell’incubo dell’Italia divisa in zone e colori. Benché i presupposti sembrino infausti, Locritani ha saputo resistere e rialzarsi, e trascorsi quattro anni da allora, nel novembre 2023, ha inaugurato un altro locale, sempre a Carpi, in via Cuneo. "Sembrava uno scherzo del destino – racconta Locritani – perché dopo venticinque anni di lavoro e sacrifici tra Taranto, mia città natale, e Modena, mi sono visto prima realizzare il sogno di inaugurare un locale, e poi, all’improvviso, pensare di non farcela e mollare tutto. È stato grazie al lavoro di mia moglie, Zinaida Seretanu, che il Cafè ha ripreso a funzionare: è bravissima nel settore pubblicitario, e appena finito il lockdown, ha iniziato a promuovere Diferente per mostrare alla gente quello che sappiamo fare. È anche e soprattutto grazie al suo contributo che, dopo questo periodo buio, siamo riusciti a riprenderci". Diferente Cafè Bistrot nasce nelle adiacenze del Polo Scolastico, in una zona ricca di uffici e aziende. Per questo, il suo servizio è rivolto principalmente agli studenti e agli impiegati in pausa pranzo. "Ogni giorno, serviamo moltissime colazioni ai ragazzi delle scuole – spiega Locritani – e pasti rapidi per tutti coloro che devono fermarsi a mangiare qualcosa velocemente durante la pausa pranzo. Tutti i piatti della nostra cucina sono preparati sul momento. Tra le specialità più amate dai clienti, ci sono i pici cacio e pepe e il salmone alla piastra con semi di sesamo, alghe wakame e salsa di soia. Per servire al meglio i clienti che, venendo dalle aziende, hanno poco tempo a disposizione, chiediamo, specialmente a chi viene con una compagnia numerosa di avvisarci prima in modo da fargli trovare i piatti che hanno chiesto pronti senza attendere troppo. Infine, per non servire sempre le stesse pietanze ai clienti abituali, cerchiamo di rinnovare il menù giorno per giorno". Diferente è aperto tutti i giorni dalle 6 alle 20 e offre anche servizio aperitivo. Il sabato chiude alle 16 per lasciare spazio a eventi, feste e rinfreschi privati. Anche la domenica, giorno di chiusura, è a disposizione di chi voglia riservare il locale. "L’idea di offrire un servizio su prenotazione – prosegue il titolare – è stata ottima. Oggi bisogna prenotare con largo anticipo: ad esempio, tutti i sabati da qui a tre mesi sono già stati fermati. A tal proposito, credo che il segreto del successo di queste iniziative sia del personale che lavora con noi. Tutti i ragazzi dello staff sono fantastici, simpatici e accoglienti, creano una bella atmosfera e fanno sì che clienti si sentano a casa e tornino da noi". Per il futuro, Locritani ha già diverse idee in cantiere. "Sono molto contento – conclude il titolare – perché, se i mesi del Covid sono stati una batosta, essere riuscito ad aprire una succursale, anche se più piccola, è stata una soddisfazione fantastica. Prossimamente, mi piacerebbe prendere un locale più grande per ospitare ulteriori eventi. Ultimamente, mi è capitato spesso di dover rifiutare prenotazioni di clienti affezionati perché la sala del locale era già stata riservata per un evento privato: mi è dispiaciuto".