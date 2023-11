Torna la Mascherata a Sant’Anna. E Befane in festa a Piandelagotti

Si rinnova la sera del 5 gennaio uno dei più caratteristici appuntamenti del periodo natalizio con la ‘Mascherata dell’Epifania’ a S.Annapelago (Pievepelago). Si tratta di una delle manifestazioni tradizionali più antiche ed originali dell’Appennino, già effettuata da almeno 100 anni, che raggruppa motivi tipici del Natale (piccolo Presepe Vivente), dell’Epifania e del Carnevale (carri allegorici). E proprio sui carri si concentra l’attesa, dato che variano dall’attualità politica internazionale ai temi tradizionali (vecchi mestieri ecc.), dai personaggi televisivi e cinematografici odierni preferiti dai giovani ai personaggi natalizi come i Re Magi. Da decenni non manca l’esotica rievocazione di antiche feste tzigane con orso ammaestrato e scimmione in pelliccia, i cammelli di cartapesta ecc. che evocano ancora lo stupore dei bambini. Dopo la distribuzione dei doni ai bambini alle ore 17 davanti alla Chiesa parrocchiale, la festa vera e propria inizia alle 21 con la Befana e il Barbavecchione – qui l’arzilla vecchietta ha finalmente trovato marito – che arrivano in paese in modo sempre diverso: in calesse, su scope giganti o con mezzi più moderni (un anno addirittura su uno ‘shuttle’!), seguiti dal corteo con personaggi in costume e carri allegorici. A seguire, la serata prosegue in allegria con iniziative musicali e d’intrattenimento. L’associazione ‘La Mascherata’ di S.Anna ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: "Manifestazione radicata nel corredo storico di ognuno di noi, perché è la nostra terra che va amata e custodita". Da oltre un secolo, tradizionale incontro delle Befane anche nel vicino paese di Piandelagotti di Frassinoro, con animazioni e attrazioni varie itineranti da mezzogiorno del 5 gennaio nelle borgate come S.Pellegrino e Boscoreale, sino al gran finale in paese alle 22. g.p.