La speranza nei giovani "Il futuro è nelle loro mani"

Sono sempre più numerose le imprese, soprattutto guidate da giovani, consapevoli del fatto che diventare sostenibili non sia solo una scelta di valore, ma un processo che deve essere integrato in tutte le fasi dell’organizzazione aziendale per consentire all’impresa di crescere e diventare competitiva. Un’impresa sostenibile è responsabile, attenta alle ricadute sociali della propria attività, rispettosa dell’ambiente, del benessere dei propri dipendenti e dello sviluppo territoriale. Artigiani e piccole imprese sono sensibili a questi temi e sono consapevoli della necessità di confrontarsi con nuove sfide che guardano all’impatto sociale e ambientale della loro attività. Per essere competitive e stare sul mercato è necessario ridefinire il loro ruolo sociale, valorizzando il radicamento territoriale e l’attenzione alle generazioni future. Si tratta di una nuova formula valoriale. "La sostenibilità, le competenze e l’innovazione devono essere le chiavi per creare un nuovo sistema economico e sociale capace di garantire la crescita, il benessere del pianeta e delle comunità che lo abitano – spiega Fabio Bezzi, segretario regionale di Cna –. Dobbiamo considerare le nuove generazioni come principali destinatari di questo cambiamento, mettendo al centro il loro futuro e i loro diritti. I giovani dimostrano una particolare attenzione e sensibilità a questi temi, e possono essere protagonisti in questa difficile fase di transizione".

"La missione della nostra Confederazione è guidare questa evoluzione culturale verso nuovi modi di produrre, lavorare e fare impresa, considerando la sostenibilità come opportunità di crescita, la responsabilità sociale d’impresa come scelta etica e l’innovazione come vocazione al cambiamento", prosegue Bezzi. Sostenibilità e responsabilità implicano la capacità di gestire il cambiamento attraverso un’attività costante di innovazione che consenta all’impresa di durare nel tempo e rispondere in maniera veloce e mirata al proprio mercato di riferimento. "È importante che le imprese siano sostenute e agevolate per intercettare ogni opportunità di crescita e di consolidamento del proprio mercato – conlude il segretario –. Così come abbiamo saputo fare nelle fasi più critiche dell’emergenza sanitaria, Cna è il miglior partner per l’impresa anche in questa complessa fase di ripartenza, dove le risorse certamente non mancano, ma per poterle ‘andare a prendere’ occorre competenza e rapidità. Proprio per questi scopi Cna Emilia-Romagna ha ideato il progetto ‘Crescere’ con il fine di offrire agli associati le migliori consulenze che mirano alla crescita dell’impresa attraverso le opportunità derivanti dai bandi e finanziamenti con particolare attenzione alle risorse dei fondi Fesr e del Pnrr".