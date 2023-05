L’Operosa tra i pionieri Servizi ’chiavi in mano’ per rendere efficienti abitazioni e aziende

di Giorgio De Cuperinis

Sempre più al centro di dibattiti è il tema dello sviluppo sostenibile, essenziale per garantire la stabilità di un ecosistema. Un tema che coinvolge i singoli e le comunità e che fa del rapporto con il proprio territorio un elemento imprescindibile su cui delineare obiettivi e sfide. Sfide che, oggi più che mai, vedono anche nella riqualificazione energetica un processo cruciale per proteggere l’ambiente, migliorare la salute delle persone e garantire un futuro sostenibile per le generazioni future. I suoi benefici, infatti, vanno ben oltre la mera riduzione dei costi energetici: riducendo il consumo di energia degli edifici, si riduce anche il consumo di combustibili fossili, contribuendo così a mitigare l’impatto del cambiamento climatico. Così come contribuisce a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo e, allo stesso tempo, a ridurre i costi energetici delle famiglie e delle imprese, aumentando al contempo la sicurezza energetica del Paese, per garantire un futuro sostenibile anche per le generazioni a venire. Argomenti di portata mondiale, ma che necessitano il germogliare di azioni concrete anche a partire dai singoli territori.

Anche per questo la realtà bolognese L’Operosa conferma il suo impegno, con strategie che riescono a mettere al centro l’importanza della sostenibilità. Con la sua Divisione Hard Facility Management, infatti, si impegna a promuovere soluzioni energetiche innovative e sostenibili per ridurre l’impatto ambientale, fornendo consulenza e progettazione di servizi per la riqualificazione energetica degli edifici e sulla produzione di energia rinnovabile. Il tutto accompagnando i clienti a raggiungere l’obiettivo dell’energia positiva e soluzioni di riqualificazione degli edifici personalizzate in grado di soddisfare le esigenze di ciascun cliente.

L’azienda utilizza tecnologie avanzate e attrezzature all’avanguardia per garantire che i propri impianti di energia rinnovabile siano altamente efficienti e affidabili. Ma non solo. L’Operosa svolge servizi ‘chiavi in mano’ per la progettazione, l’installazione e la gestione di impianti di produzione di energia sostenibile, inclusi impianti di cogenerazione, impianti Fer e centrali termiche, in conformità alle norme e alle leggi in vigore. Una realtà che, inoltre, si distingue per il suo impegno nei confronti dell’efficienza energetica attraverso la certificazione ‘Esco’, svolgendo audit energetici e attività per rendere gli edifici e gli impianti industriali più efficienti dal punto di vista energetico. Particolare attenzione anche per il revamping degli impianti, le tecnologie innovative e il relamping per i sistemi di illuminazione, soluzione illuminotecnica ideale per un approccio ecologico.

Il relamping, in sostanza, è un’opzione ecologica e conveniente per migliorare l’efficienza energetica degli edifici commerciali e pubblici: questo processo prevede la sostituzione delle vecchie lampade con quelle a led ad alta efficienza, che consumano meno energia e hanno una durata maggiore rispetto alle lampade tradizionali. Grazie alla loro efficienza, i led consentono di ridurre i costi di energia e di manutenzione, garantendo al contempo una maggiore luminosità e una migliore qualità della luce all’interno degli edifici. Il revamping, d’altra parte, è un processo di aggiornamento e miglioramento degli impianti e degli edifici esistenti per renderli più efficienti, sicuri e conformi ai nuovi standard: in particolare, nel contesto dell’efficienza energetica, il revamping si concentra sulla riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti industriali, attraverso l’adozione di nuove tecnologie, la sostituzione di componenti obsolete o inefficienti, e l’implementazione di soluzioni per il risparmio energetico. Impegni che continuano così a delineare un percorso che guarda verso la grande meta della sostenibilità.