Svolta green con Sace. D’Auria Printing sempre più sostenibile grazie al fotovoltaico

di Marco Principini

ASCOLI PICENO

Un impianto fotovoltaico in grado di abbattere di almeno il 20% il fabbisogno energetico dell’azienda. Eccolo qui l’ultimo importante investimento, ma solo in ordine di tempo, della D’Auria Printing Group che dal 2020 ha avviato un articolato progetto di green transformation di cui questo è un passaggio chiave. L’impresa, originaria del Piceno ma diventata ormai un gruppo globale e specializzata nella stampa offset, ha potuto sostenere l’investimento grazie al supporto di Sace, tramite una garanzia green a copertura del finanziamento erogato da Intesa Sanpaolo di 700mila euro. Negli ultimi anni la D’Auria Printing ha lavorato sulla riduzione degli scarti, sull’approvvigionamento di materie prime sostenibili, sull’impiego di inchiostri vegetali, senza tralasciare l’ottimizzazione energetica e la riduzione dei trasporti. E ora il fotovoltaico. "Siamo sempre più coscienti delle nostre responsabilità verso l’ambiente e verso tutto il territorio che ci ospita. La missione dell’imprenditore non può più essere avulsa da questa consapevolezza: nel fare impresa la sostenibilità è uno dei cardini fondamentali per uno sviluppo sano duraturo", afferma Cristiano D’Auria, Ceo Gruppo D’Auria.

Le origini del Gruppo risalgono al 1966 quando il fondatore Sergio D’Auria, musicista e imprenditore, rilevò un’antica tipografia artigiana nel centro storico di Ascoli Piceno. Estro, dedizione, lungimiranza e grande vocazione verso l’innovazione hanno portato il Gruppo alla diversificazione odierna nei settori della stampa, dell’editoria di pregio e della shopping bags di lusso e alle conseguenti alle attuali dimensioni, anche grazie all’apporto dei figli Emiliano e Cristiano. L’impresa opera nel settore della stampa offset con clientela diversificata in vari settori quali l’editoria (libri, riviste, periodici, cofanetti), gdo, commercio e packaging (volantini, cataloghi, shopper, scatole e box, pochette, ecc). Il parco tecnologico dell’azienda rappresenta un polo di innovazione dotato di stampa offset, stampa roto-offset, stampa serigrafica, stampa a caldo, stampa a secco, plastificazione, fustellatura, piega, legatura in brossura, legatura a filo, allestimento manuale e confezionamento. Negli anni D’Auria Printing Group ha affiancato allo storico impianto produttivo Piceno un nuovo stabilimento di proprietà nel Kashar (Albania) e fortemente specializzato nella produzione di packaging e cartotecnica, oltre ad un polo logistico e distributivo in Francia che consolida una filiera produttiva europea integrata con servizi strategici ad alto valore aggiunto.

"Sostenere le imprese del territorio che investono in sostenibilità e innovazione rappresenta il cuore della nostra missione – spiega Mirco Calzolari, Regional manager sales Pmi di Sace –. Per questo noi di Sace siamo orgogliosi di essere al fianco di una realtà d’eccellenza come D’Auria Printing orientata allo sviluppo di nuove tecnologie per affrontare con successo le sfide della transizione green e crescere in modo sostenibile in Italia e sui mercati internazionali. Nelle Marche nell’ultimo anno abbiamo supportato progetti per oltre mezzo miliardo di euro al fianco di più di 700 aziende, soprattutto Pmi. Lo abbiamo fatto attraverso la nostra ampia offerta assicurativo-finanziaria, integrata e digitalizzata, che spazia dalle soluzioni a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione, alle operatività più recenti a sostegno della liquidità sul mercato domestico e a supporto dei progetti green delle imprese italiane. Ma anche con le nostre iniziative di accompagnamento dedicate alle imprese, e in particolare alle Pmi, come la formazione erogata gratuitamente da Sace Education e i business matching organizzati con primarie controparti estere".