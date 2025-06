Al Green Lab premiata ’RD-29’

Si è svolto la settimana scorsa al Kerakoll GreenLab il Pitch Day finale relativo a ‘Ideas for Future’, la prima Call for Ideas lanciata a febbraio dall’azienda sassolese in collaborazione con la design agency Logotel. L’obiettivo era raccogliere proposte innovative che possano contribuire a rispondere ai bisogni abitativi di oggi e immaginare quelli di domani. Una giuria di esperti ha contribuito alla valutazione delle oltre 50 proposte: Marinella Ferrara, prof di Design al Politecnico, Giulio Salvadori, direttore dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, Sergio Scalzi, VC Investor di Prana Ventures, Carmen Spagnoli, director sustainability di L22, ed Elena Stoppioni, director ESG di L22. I tre progetti selezionati come finalisti sono stati presentati da tre startup: Resilco, che ha proposto una tecnologia per trasformare i rifiuti in materie prime secondarie per l’edilizia, RD-29, che ha presentato un calcestruzzo leggero biorecettivo progettato per rivestimenti edilizi che favoriscono la colonizzazione spontanea di muschi e licheni, e Hausme, con una piattaforma digitale che semplifica e rende trasparente le ristrutturazioni immobiliari. Tra queste, il premio finale come proposta vincitrice è stato assegnato a RD-29.