Basket Ravenna, Martino non è più l’allenatore. Arriva Mazzon

Ravenna, 11 giugno 2018 - Con uno stringato comunicato stampa il Basket Ravenna ha ufficializzato la notizia che era nell’aria già da diversi giorni. Antimo Martino non è più l’allenatore della Piero Manetti. Martino lascia dopo quattro anni in giallorosso e 75 vittorie totali in campionato tra stagioni regolari e playoff e 55 sconfitte, un bilancio del 58,6% di successi a cui vanno ad aggiungersi una Final six di coppa Italia nella stagione 2014-15, la finale dello stesso trofeo di quest’anno e l’indimenticabile cavalcata playoff che portò l’OraSì a giocarsi l’accesso alla finale con la Virtus Bologna.

I rapporti tra Ravenna e il tecnico molisano si erano deteriorati la settimana scorsa, quando questi aveva ricevuto l’offerta della Fortitudo Bologna e manifestato l’intenzione di accettare. Malgrado la delusione del presidente Vianello, il direttore generale giallorosso Julio Trovato è riuscito a gestire la trattativa per la rescissione del contratto senza arrivare a soluzioni estreme. Trattativa che ha trovato il suo compimento questo pomeriggio.

Martino già questa sera firmerà con la Fortitudo che gli ha offerto un 2+1. Per quanto riguarda Ravenna invece, la giornata per la firma del nuovo tecnico, che dovrebbe essere Andrea Mazzon, potrebbe essere quella di domani.