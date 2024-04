Cagliari-OraSì 82-78, altro pesante passo falso di Ravenna

Ravenna, 21 ottobre 2018 - Un altro pesantissimo passo falso per l’OraSì che gioca una partita dai due volti gettando via un’occasione ghiotta per prendersi 2 punti e ritornare in linea di galleggiamento dopo la debacle di Montegranaro.

A Cagliari Masciadri e compagni giocano un bel primo tempo, attento e intenso, andando avanti di 13 punti, ma si spengono sul più bello facendosi recuperare dalla non irresistibile Hertz che alla fine si impone 82-78.

Buono appunto il primo tempo. Dopo l’iniziale vantaggio degli isolani 11-4, l’OraSì inizia a macinare il proprio gioco alzando il ritmo in difesa. Masciadri è implacabile in attacco e segna 18 punti nei primi 20 minuti che spingono i romagnoli avanti di 13. Il primo tempo infatti si chiude 38-51 per l’OraSì con i buoni contributi anche dalla panchina con Montano, Gandini e Rubbini.

Ottimo il secondo quarto dei giallorossi: 31-17 con pochissime palle perse e una grande tenuta difensiva. Nella prima parte Cagliari sta in partita soltanto grazie a Rullo, ma l’inerzia è tutta in mano giallorossa. Dopo l’intervallo tutto cambia. Cagliari rientra più grintosa mentre l’OraSì esce progressivamente dal gioco. Miles e Johnson, che erano rimasti nell’ombra nei primi due quarti, cominciano a giocare come sanno e la difesa dell’OraSì non regge l’urto.

Davanti invece si segna poco e il parziale dei sardi è pesante: 18-9 dopo la tripla di Rullo che vale il 59-60. Ravenna sbanda ma mantiene l’esiguo vantaggio fino al 30’ grazie ai liberi di Smith. Ma è solo il preludio alla disfatta. Nell’ultimo quarto l’andamento punto a punto si interrompe quando Smith si lascia strappare di mano una palla importantissima da Miles che poi la va a depositare a canestro. Non è finita poiché sul 78-77 Laganà avrebbe la possibilità di svoltare la gara, ma per due volte in lunetta fa 1/5. Dall’altra parte Miles e Johnson fanno 4/4 e Cagliari vince 82-78.

Il tabellino

Hertz Cagliari 82 OraSì Ravenna 78 HERTZ CAGLIARI: Johnson 20 (4/6, 1/2), Rullo 18 (6/14, 2/7), Bucarelli 9 (2/4, 1/2), Miles 22 (5/7, 3/6), Matrone 6 (3/3), Rovatti (0/1 da 3), Gallizzi, Ebeling 5 (1/2, 1/2), Floridia ne, Allegretti ne, Picarelli 2 (1/2, 0/1). All. Paolini. ORASì RAVENNA: Montano 13 (2/5, 3/6), Cardillo 4 (1/1), Laganà 10 (2/6, 1/3), Smith 14 (2/8, 2/8), Hairston 8 (4/7), Masciadri 20 (5/5, 3/6), Seck ne, Jurkatamm 3 (1/3 da 3), Baldassi ne, Rubbini 3 (0/1, 0/3), Gandini 3 (1/2 da 3), Tartamella ne. All. Mazzon. Arbitri: Caruso, Buttinelli, Bramante Note - Parziali: 21-20, 38-51, 65-66 T2: Ca 22/38, Ra 16/33 T3: Ca 8/21, Ra 11/31 TL: Ca 14/21, Ra 13/21