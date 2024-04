L’OraSì centra il terzo successo consecutivo, battuta Verona 74-65

Ravenna, 3 dicembre 2017 - L’OraSì mantiene aperta la sua striscia di vittorie che sale a tre grazie al successo sulla Tezenis Verona per 74-65. Una gara dai due volti, tutta a inseguire per 30 minuti, poi girata grazie ai giocatori più esperti negli ultimi 10. Giachetti, Montano e Rice i protagonisti, che si sommano alle più che positive prove di Raschi, Masciadri e Grant per un’OraSì che vince di squadra.

È la Tezenis a fare la partita nei primi minuti. Buon ritmo, intensità e due americani quasi immancabili per il +12 che si materializza al 13’. Ravenna vive qualche difficoltà in difesa, fatica a contenere le pentrazioni di Jones, Udom e Greene, ma si mantiene viva grazie alle iniziative di Raschi e Giachetti. Quest’ultimo firma 7 punti e 2 assist per Grant nel secondo periodo permettendo ai romagnoli di tornare a -5 (34-39). Dopo l’intervallo la gara sale di intensità. Jones e Greene restano una spina nel fianco ma la difesa giallorossa limita gli altri e Ravenna riesce a contenere la fuga di Verona con Montano e Rice. La guardia bolognese segna il sorpasso 43-41, ma è solo un momento e ancora Jones e Greene, con l’aiuto di Amato, tornano a +9 (45-54). Giachetti si carica di nuovo la squadra sulle spalle e la riporta a contatto. L’OraSì torna a un possesso, 54-57, poi mette la freccia e non si volta più indietro. Nel quarto periodo, oltre al play, salgono in cattedra anche Rice e Montano che confezionano il sorpasso. Le loro triple valgono il +10 (72-62), mentre la difesa si fa notevolmente più aggressiva chiudendo tutte le linee di tiro agli scaligeri. Verona segna di fatto soltanto 5 punti in tutto il quarto periodo, poichè l’ultima tripla che chiude l’incontro arriva praticamente a gara finita. Ravenna vince 74-65 e sale a 12 punti in classifica.

Tabellino

OraSì Ravenna 74 Tezenis Verona 65 ORASì RAVENNA: Scaccabarozzi ne, Montano 11 (0/3, 3/6), Sgorbati (0/1), Giachetti 14 (4/6, 0/2), Chiumenti 4 (2/4), Raschi 8 (3/4, 0/1), Esposito (0/1 da 3), Masciadri 11 (3/7, 1/3), Cinti ne, Vitale, Rice 16 (2/5, 4/7), Grant 10 (5/7). All. Martino. TEZENIS VERONA: Dieng ne, Greene 20 (5/8, 3/6), Visconti 2 (1/1, 0/1), Jones 13 (6/8, 0/4), Amato 7 (2/2, 1/7), Oboe ne, Udom 10 (2/4, 2/6), Palermo 6 (3/4, 0/2), Nwohoucha (0/2), Ikangi 3 (1/2 da 3), Toté 4 (2/3), Pierich (0/2, 0/3). All. Dalmonte. Arbitri: Cappello, Capurro, Martellosio Note - Parziali: 12-17, 34-39, 54-57. T2: Ra 19/37, Vr 21/34. T3: Ra 8/20, Vr 7/31. TL: Ra 12/13, Vr 2/4 Spettatori 2.300