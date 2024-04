OraSì, Montegranaro si impone 79-60

Ravenna, 25 marzo 2018 - L’OraSì esce sconfitta 79-60 dalla trasferta in casa della XL Montegranaro e paga il pessimo avvio e la serata storta delle fonti del gioco Giachetti e Montano. Un bruttissimo primo quarto penalizza oltremisura i giallorossi che sono costretti a inseguire per tutta la partita spendendo moltissime energie per tornare a contatto. Quando ci riescono, non hanno più la lucidità necessaria per il sorpasso. I lampi di Rivali, Amoroso, Powell e Corbett fanno il resto scavando un solco ingeneroso nei confronti dei romagnoli.

Contratta e sfilacciata, l’OraSì va subito sotto nel punteggio. Rivali orchestra magistralmente il gioco dell’Extralight mettendo in ritmo Powell e Amoroso che mandano i marchigiani subito a +10. Ravenna si intestardisce nel gioco sotto canestro non ottenendo frutti. Grant e Chiumenti sbattono contro le porte chiuse della difesa gialloblu e nonostante il controllo dei rimbalzi, l’OraSì si trova sempre a inseguire. Tante le palle perse (14) e poca lucidità nella gestione della manovra sono le caratteristiche negative della Ravenna del primo tempo.

Montegranaro invece, pur non ricevendo punti da Corbett, trova in Rivali un ottimo finalizzatore ed è proprio il play tascabile il primo a raggiungere la doppia cifra. La XL tocca anche il +13 e ci vuole tutta l’energia di Rice e Grant per vedere una reazione giallorossa. I due restringono la forbice a 8 punti (39-31) e danno la scossa che serve alla squadra per rientrare in gara. Dopo l’intervallo infatti c’è molta più OraSì che Extralight. La palla circola con maggiore fluidità e la difesa legge meglio i giochi dei marchigiani. In attacco le triple di Masciadri e Raschi ricuciono fino al -2 (46-44), ma proprio nel momento migliore dell’OraSì, una fiammata di Amoroso e Corbett rispedisce i giallorossi a -12 (61-49). Ravenna accusa il colpo e non riesce più a tornare a contatto. Rice e Montano provano a mantenere vivi i bizantini con folate offensive individuali ma ormai la squadra non ci crede più. Il gioco da 3 punti di Amoroso manda Montegranaro a +16 (72-56) e chiude i conti. Restano 4 partite in calendario e l’OraSì deve vincerne 3 per essere sicura di raggiungere i playoff.

Il tabellino

XL Montegranaro 79 OraSì Ravenna 60 XL MONTEGRANARO: Campogrande 6 (3/3, 0/5), Treier 2 (0/1 da 3), Corbett 10 (1/3, 2/5), Angellotti, Powell 20 (7/15, 1/2), Altavilla ne, Nikolic ne, Rivali 15 (4/6, 2/3), Maspero (0/1 da 3), Zucca (0/1), Amoroso 18 (4/6, 3/6), Gueye 8 (1/2, 2/5). All. Ceccarelli. ORASì RAVENNA: Grant 15 (6/9), Raschi 3 (1/1 da 3), Rice 23 (4/10, 1/2), Masciadri 16 (1/3, 4/4), Sgorbati (0/1, 0/1), Vitale, Esposito ne, Chiumenti (0/4), Montano 3 (0/2, 1/7), Giachetti (0/5). All. Martino. Arbitri: Dori, Rudellat, Catani Note - Parziali: 17-9, 39-31, 53-48. T2: Mo 20/36, Ra 11/34. T3: Mo 10/28, Ra 7/15. TL: Mo 9/11, Ra 17/18. Rimbalzi 23-41.