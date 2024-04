Calendario basket A2, l'Orasì debutta in trasferta con l'Assigeco Piacenza

Ravenna, 24 luglio 2018 - La Lnp ha diramato questa mattina alle 12 i calendari della serie A2 e della serie B di basket. Per quanto riguarda la serie A2, la stagione regolare comincia domenica 7 ottobre e termina sabato 20 aprile 2019. Ravenna debutta in trasferta contro l'Assigeco Piacenza, alle 18, al PalaBanca.

Soltanto due i turni infrasettimanali, ovvero la quarta giornata, quella di mercoledì 24 ottobre, e la 19esima di giovedì 31 gennaio. Curiosamente in entrambi i turni infrasettimanali l’OraSì se la vedrà con la Baltur Cento di Alberto Chiumenti.

La pausa per la Coppa Italia coincide col weekend del 2 e 3 marzo e si tornerà a giocare domenica 10 marzo (24° turno). Si giocherà regolarmente a ridosso delle festività il 23 e il 30 di dicembre e il 6 gennaio, data in cui si chiude il girone di andata che per l’OraSì coincide col derby casalingo con Ferrara.

La squadra di Mazzon inizia a Piacenza la sua stagione, domenica 7 ottobre, in casa dell’Assigeco di Gabriele Ceccarelli. Il 14 invece riceverà Montegranaro e il 21, sempre di ottobre, sarà impegnata nella trasferta più lunga della stagione, quando dovrà giocare a Cagliari per la terza giornata.

I derby più sentiti: con Cento appunto al 4° turno, con Forlì al 6°, poi subito Imola per il 7°. Per incontrare la Fortitudo bisognerà invece aspettare il 9° turno (25 novembre al PalaDozza).

