OraSì, Cardillo e Laganà si presentano ai tifosi

Ravenna, 18 luglio 2018 - Il playmaker Marco Laganà e l’ala Marco Cardillo sono stati presentati questa mattina presso il bagno Tequila Sunrise di Marina di Ravenna. Alla conferenza stampa era presente il presidente del Basket Ravenna Roberto Vianello e il direttore generale Julio Trovato il quale si è detto soddisfatto di avere portato i due giocatori a Ravenna. «Alla squadra servivano giocatori multidimensionali che potessero ricoprire più ruoli e i due Marco rispecchiano perfettamente questo profilo - le parole di Trovato -. Laganà è un play di quasi due metri che può giocare in varie posizioni del campo. Cardillo nel corso della carriera si è sempre messo a disposizione delle squadre in cui ha militato. Nell’ultimo anno ha giocato anche da “4”, cosa che potrà fare anche a Ravenna».

Queste invece le parole di Cardillo: «La società mi ha fortemente voluto, così la scelta di lasciare Brindisi per Ravenna è stata facile. Porterò al servizio della squadra le mie qualità difensive e tutta la mia esperienza». Laganà ha invece espresso parole positive nei confronti della squadra e si è detto pronto a buttarsi nella nuova avventura: «La squadra mi piace molto, conosco già Hairston col quale ho giocato a Latina l’anno scorso, e in generale mi sembra allestita molto bene, ma saranno le prime amichevoli a darci qualche indicazione in più. Per quel che mi riguarda i problemi fisici ormai fanno parte del passato, l’anno scorso ho fatto tutte e 30 le partite senza avere mai problemi ed è stata una buona stagione. Oggi sono qui e sono pronto per mettermi a disposizione della squadra».