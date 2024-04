OraSì Fortitudo Bologna 70-74, Ravenna cede alla capolista solo nel finale

Ravenna, 10 marzo 2019 - Una bella OraSì si piega ma non si spezza al cospetto della capolista Lavoropiù Bologna nel big match del pala de André. In gara per tutta la partita, la squadra di Mazzon esce sconfitta per 70-74 ma esibisce la giusta voglia e il giusto carattere che saranno necessari nello sprint del finale di stagione.

Ed è ottimo l’avvio con tre bombe di Marino e due di Jurkatamm che valgono l’11-2 su una Fortitudo svagata in difesa. Dopo un timeout di Martino gli ospiti aggiustano qualcosa e tronano aggressivi dall’arco. Leunen e Hasbrouck trascinano i compagni al controparziale che vale l’11-13. In una partita di strappi, arriva presto anche il momento di Montano che riporta davanti l’OraSì (25-23), prima dell’inevitabile risposta bolognese conclusa dalla tripla di Mancinelli (27-32).

L’OraSì non sbanda e mette a segno un nuovo parziale tutto a firma Smith (6 punti) che con la tripla di Masciadri alla sirena del 20’ manda le squadre negli spogliatoi sul 39-38 per Ravenna. Dopo l’intervallo sono le difese a farla da padrone. Si segna pochino, ma l’OraSì trova ancora 4 punti a testa di Smith e Masciadri che rispondono a quelli di Venuto ed Hasboruck per il 53-54 che rimanda tutto all’ultima frazione.

L’aggressività della difesa giallorossa bagna le polveri degli ospiti e dopo l’iniziale 55-57 di Fantinelli è Ravenna a prendersi l’inerzia con Hairston e Smith protagonisti. Il finale però sorride agli ospiti, più lucidi nelle fasi chiave.

La Effe si rifugia nel suo capitano e Mancinelli risponde da par suo: 8 punti personali e il +6 è servito (65-71). L’OraSì non fa mancare l’impegno e getta il cuore oltre l’ostacolo con i punti di Smith e Montano. Ma è una rimonta illusoria poiché, dopo avere raggiunto il -1 (70-71), i giallorossi perdono la lucidità necessaria nella gestione dei falli e lasciano a Mancinelli e Rosselli il compito di scrivere i titoli di coda.

Il tabellino

OraSì Ravenna-Lavoropiù Bologna 70-74 RAVENNA: Smith 26 (5/12, 3/5), Marino 5 (1/1, 1/7), Hairston 12 (5/8), Montano 11 (1/7, 3/7), Masciadri 9 (3/3, 1/3), Cardillo (0/2), Gandini 1 (0/1, 0/1), Jurkatamm 6 (2/6 da 3), Rubbini ne, Tartamella ne, Baldassi ne, Martelli ne. All. Mazzon. BOLOGNA: Rosselli 7 (27/, 0/3), Mancinelli 19 (5/9, 2/4), Hasbrouck 12 (2/7, 2/9), Fantinelli 15 (5/8, 1/1), Leunen 10 (3/7 da 3), Benevelli, Venuto 3 (0/1, 1/4), Pini 4 (1/1), Delfino 4 (1/1, 0/2), Sgorbati ne, Cinti ne. All. Martino. Arbitri: Pierantozzi, Centonza, Patti Note - Parziali: 15-19, 39-38, 53-54 - Tiri da 2: Ra 15/34, Bo 16/34 - Tiri da 3: Ra 10/29, Bo 9/30 - Tiri liberi: Ra 10/15, Bo 15/19 - Spettatori: 3.200.