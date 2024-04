Si infrange sul ferro il sogno playoff dell’OraSì. Jesi vince 69-67

Ravenna 22 aprile 2018 - L’OraSì saluta i playoff gettando al vento l’ennesima occasione della sua stagione. La tripla del sorpasso di Rice va a infrangersi sul ferro ma è prima che la squadra perde la partita poiché dopo un buon inizio, si lascia dominare da Jesi nella guerra di nervi della seconda parte di gara. Male in difesa dove concede troppi rimbalzi offensivi ai padroni di casa e si lascia dominare da Rinaldi. Buon inizio dell’OraSì che va 6-0 con Rice e Giachetti ma le triple di Marini rimettono subito in corsa Jesi. La gara è bella e avvincente e si respira un’intensità incredibile.

Martino predispone su Green la marcatura di Sgorbati e l’idea da i suoi frutti poiché Green non riesce a essere determinante come al solito. Con lui Hasbrouck, gravato subito di due falli, va un po’ in confusione. L’OraSì ne approfitta e sfrutta Grant per scavare un solco importante, +8, senza però dare l’impressione di essere padrona del campo. Jesi è sempre lì incollata, e si difende con le iniziative di Marini e la tenacia sotto canestro di Rinaldi. Dopo l’intervallo Cagnazzo compie tutte le scelte giuste. Intasa l’area impedendo a Grant di ricevere palloni puliti e Ravenna va in apnea. Solo 4 punti nel terzo periodo contro i 17 dei marchigiani, sempre figli dei rimbalzi offensivi.

La fase di calo non abbandonerà più i giallorossi fino al termine. Giallorossi che tuttavia hanno il merito di crederci fino al 40’. La tripla di Giachetti infatti illude poiché regala il -3 (60-57), ma ogniqualvolta i romagnoli si avvicinano, gli avversari li ricacciano indietro. Nel confuso finale di gara Ravenna arriva a -2 quando Grant deposita il 69-67 e difende l’area in maniera positiva. Con 6” ancora sul cronometro si va da Rice per la tripla del sorpasso, ma il tiro dell’americano sbatte sul ferro e Ihedioha cattura il rimbalzo. Il cronometro si esaurisce e Jesi va ai playoff. Ravenna torna a casa con tante recriminazioni, non soltanto su questa partita, ma sull’intera stagione.

Il tabellino

Termoforgia Jesi 69 OraSì Ravenna 67 TERMOFORGIA JESI: Green 7 (2/3, 1/4), Ihedioha 4 (1/4, 0/3), Fontecchio 6 (3/13, 0/1), Hasbrouck 11 (2/5, 2/9), Marini 24 (4/8, 4/8), Rinaldi 17 (7/14), Kouyate ne, Montanari ne, Valentini ne, Massone ne, Piccoli(0/2, 0/2). All. Cagnazzo. ORASI' RAVENNA: Raschi 2 (1/1, 0/1), Masciadri 4 (1/4, 0/3), Grant 16 (6/13), Giachetti 13 (4/7, 1/3), Chiumenti 4 (2/5, 0/1), Montano 6 (2/3 da 3), Vitale ne, Esposito ne, Sgorbati 3 (0/3, 1/1), Rice 19 (2/9, 1/5). All. Martino. Arbitri: Filippini, Costa, Nuara Note - Parziali: 22-25, 41-47, 58-51. T2: Je 19/49, Ra 16/42. T3: Je 7/27, Ra 5/17. TL: Je 10/16, Ra 20/24. Rimb. 45-43