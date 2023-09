Anziana accoltellata in casa nel Trevigiano: è in pericolo di vita. Il marito arrestato per tentato omicidio

Treviso, 24 settembre 2023 – Accoltellata in casa: una donna di 77 anni è in pericolo di vita. I carabinieri hanno trovato il coltello nell’abitazione di Maser, nel Trevigiano. Il marito 74enne è in stato di arresto per tentato omicidio aggravato: è stato lui stesso a presentarsi in caserma raccontando cosa era successo nell’abitazione. Formalizzati gli atti, sarà condotto in carcere a Treviso dai militari dell'Arma di Montebelluna che stanno procedendo sull'episodio.

Tentato omicidio

Le condizioni della donna sono critiche a causa di una profonda ferita da arma da taglio. L’arma del delitto sarebbe un coltello da cucina. A colpirla con un coltello è stato presumibilmente il marito di 74 anni, che si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Cornuda subito dopo l’aggressione. È stato lui stesso a raccontare cosa era successo poco prima nell’abitazione della coppia: avrebbe ammesso la sua responsabilità.

I soccorritori, allertati dai militari, hanno trovato la donna ancora in vita e hanno disposto il suo trasferimento in elicottero a Treviso. L'uomo è attualmente trattenuto nella caserma dei carabinieri.

Dove è successo

È successo oggi in una abitazione in via Ermenegildo Metti, a Maser. È giallo sul movente e sulla dinamica dell’accoltellamento: sono in corso il sopralluogo nella casa e il colloquio con il marito, portato in caserma per un primo confronto.

L’anziana è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso ed in pericolo di vita. È stata vittima di un accoltellamento. I carabinieri di Montebelluna, intervenuti sul posto, hanno trovato il coltello: potrebbe essere l’arma del delitto. Il marito della donna si trova ora in caserma.

