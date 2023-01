Carnevale di Venezia in cerca di "segni originali": dal 4 al 21 febbraio tutti gli eventi

Venezia 14 gennaio 2023 - 'Take your Time for the Original Signs' è il titolo del Carnevale di Venezia 2023. Dal 4 al 21 febbraio, calli e campi, strade e piazze torneranno a risuonare di musica e spettacoli per un Carnevale diffuso in tutto il territorio cittadino, dalle isole alla terraferma. Per circa venti giorni, Venezia si fa teatro a cielo aperto e scenario diffuso e ideale dove ogni linguaggio e forma artistica sono ammessi. Un’edizione che vede ancora una volta la firma del Direttore Artistico e scenografo del Teatro La Fenice Massimo Checchetto. Il tema dell’edizione 2023 si ispira ai segni delle costellazioni e a quei simboli originali che contraddistinguono il Carnevale veneziano e in questa atmosfera festosa e ancestrale parte l’invito a partecipare tutti insieme al grande e fantastico 'Zodiaco' di originalità ed estro del Carnevale più famoso al mondo, ricercando il proprio segno originale in totale libertà di espressione creativa, come manifestazione di identità e affermazione di sé. Carnevale di Venezia 2023 giochi di luce sull'acqua “Risale a circa 70 mila anni fa il primo segno tracciato per mano dell’uomo, che rappresenta il desiderio e la necessità imprescindibile di comunicare - è scritto nella nota sulla pagina ufficiale del...