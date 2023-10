Belluno, un altro cervo ucciso in un incidente: in ospedale una bambina sotto choc

Sospirolo (Belluno), 25 ottobre 2023 – Nuovo incidente con un cervo come vittima, oggi, sulle strade della provincia di Belluno. È accaduto verso le 8 sulla Sp 2 a Sospirolo, dove l'animale è stato investito da parte di un fuoristrada con a bordo una bambina, che è stata portata in ospedale per controlli. Da una prima ricostruzione la vettura, una Land Rover Velar, stava percorrendo la provinciale quando improvvisamente il cervo ha attraversato la strada ed è stato colpito; il fuoristrada è poi finito in un campo ai lati della carreggiata.

I soccorsi

I vigili del fuoco, arrivati da Feltre (Belluno), hanno messo in sicurezza l'auto mentre la piccola, sotto choc per l'urto, è stata presa in cura dal personale del Suem e trasportata in ospedale per accertamenti, mentre il padre è stato assistito sul posto. Sul posto i carabinieri forestali e personale provinciale della fauna selvatica per la rimozione dell'animale. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 9.30.

I precedenti

Non è un periodo fortunato per i cervi nel Bellunese. Giusto una settimana fa un esemplare, dopo essere stato investito, era finito dentro la cabina di un Tir uccidendo il guidatore, a Quero Vas. Il giorno successivo un altro cervo era stato investito, e infine non si sono ancora placate le polemiche per l'uccisione da parte di un cacciatore di “Bambotto”, un cervo che era diventato una sorta di mascotte per la frazione di Pecol, nel comune di San Tomaso Agordino.