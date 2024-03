Vicenza, bimbo di due anni morto nel bagno di casa: disposta l’autopsia

Vicenza, 27 marzo 2024 – Sono ancora tutte da accertare i motivi che hanno portato alla morte del bambino di due anni, trovato esanime dalla mamma nel bagno di casa. Sarà l'autopsia a stabilire l'esatta causa della tragedia accaduta sabato a Longare, nel Vicentino.

Secondo i primi elementi che stanno emergendo dalle indagini, la mamma del piccolo ha raccontato agli inquirenti che stava lavando il figlioletto e si è allontanata dal bagno solo per pochi istanti. Quando è tornata, ha trovato il bambino esanime a terra. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo effettuati dalla mamma in attesa dell’arrivo dei soccorritori del Suem.

Le prime ipotesi

L'ipotesi al momento più accreditata è che il piccolo sia stato colto da un malore fatale. La mamma ha lanciato subito l'allarme al 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Vicenza. La procura vicentina ha disposto l'autopsia per fare luce sulla vicenda.

Il precedente

A fine settembre, un bimbo di 11 mesi è stato ritrovato morto nell’asilo nido parrocchiale di Paese, nel Trevigiano. Il bimbo era nel lettino del nido ed è deceduto durante il sonnellino. Anche in quel caso, l’intervento tempestivo delle educatrici non è riuscito a salvargli la vita. Il piccolo era già morto.