Giro d’Italia Veneto, a Logarone tre giorni di festa al villaggio rosa

Veneto, 21 maggio 2023 – Giro d’Italia e Longarone Fiere Dolomiti in un unico evento, con tre giorni di musica e divertimento.

In occasione delle tappe venete della gara ciclistica nazionale, lo spazio fieristico della città del Bellunese si trasforma in 'villaggio rosa'. E le feste triplicano.

Tappa Oderzo – Palafavera

Si comincia giovedì 25 maggio, il giorno della Oderzo-Palafavera (con partenza da Oderzo, nel Trevigiano, e arrivo a Zoldo, nel Bellunese). Alle 19 ci sarà l'inaugurazione dell'esposizione di bici e maglie da collezione, portate in fiera dal Museo Colnago, dal Museo della bicicletta di Cesiomaggiore da Manifattura Valcismon. Presente anche la stampa nazionale legata al Giro. E a seguire, musica con i dj bellunesi Simone e Giorgio.

Tappa Longarone - Tre cime di Lavaredo

Venerdì 26 maggio c’è la tappa dolomitica, con partenza proprio dallo spazio antistante la Fiera, a Longarone, nel Bellunese, e arrivo sui tornanti delle Tre Cime di Lavaredo. La festa comincerà già al mattino, per accompagnare la partenza dei ciclisti: alla consolle ci sarà Manu Dj a partire dalle 11. Gli appassionati potranno seguire la tappa sul maxischermo allestito in Fiera. E subito dopo l'arrivo, scatterà nuovamente la musica. Alle 17.30 è previsto l'aperitivo con i dj di Radio Piterpan, Andrea Nordio e Thomas Meneguzzi. In serata invece i festeggiamenti proseguono con Belluno di Notte 1990: sarà una lunga notte rosa con musica anni '80, '90 e Duemila.

Villaggio rosa, stand e musica

''Attendiamo qualche migliaio di persone, per un evento che si preannuncia di grande divertimento - dice Enrico De Bona, coordinatore del Comitato di tappa - Longarone Fiere diventerà un grande 'villaggio rosa' per tre giorni, con stand enogastronomici sempre aperti. Ci saranno la Birra Pedavena, il Consorzio del Prosecco, Caffè Bristot e Villa Laviosa Cocktail Bar''. Festa anche sabato 27: dalle 20 alle 22 dj set Belluno, e poi 'Impatto in rosa' con Radio Piterpan e le splendide dj Lady Helen e Sister Gloria.