Lingotti d’oro nel bagaglio all’aeroporto di Treviso: sequestro e maxi multa per un passeggero diretto in Spagna

Treviso, 26 febbraio 2024 – Lingotti d’oro nel bagaglio di un passeggero pronto per partire per la Spagna. La scoperta è stata fatta a seguito dei controlli a Treviso dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e delle Fiamme Gialle. Gli agenti hanno fermato un passeggero residente in Slovenia che, in partenza dallo scalo aeroportuale Antonio Canova per Saragozza, trasportava lingotti d’oro dal peso totale di 300 grammi, senza aver presentato la preventiva comunicazione di esportazione all’Unità d’Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia.

Il sequestro dei lingotti e la maxi sanzione

A seguito del ritrovamento sono stati sequestrati i lingotti al passeggero. A questo è seguita una sanzione amministrativa che va dal 10% al 40% del valore negoziato (pari a circa 18.000 euro), per la violazione delle norme che disciplinano il mercato dell’oro. Allo stesso viaggiatore, inoltre, è stata comminata un’ulteriore sanzione amministrativa di 200 euro, riscossa immediatamente a titolo di oblazione, poiché trovato in possesso anche di denaro contante per 11.225 euro, sprovvisto della prescritta dichiarazione doganale per il trasferimento di valuta.