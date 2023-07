Maltempo a Vicenza, cade la croce del campanile di Longare: distrutta l’auto del parroco

Longare (Vicenza), 31 luglio 2023 – Cade la croce del campanile e distrugge l’auto del parroco. È accaduto a Longare nel corso dell’ultima notte di maltempo che ha colpito il Veneto nel fine settimana. Nella nottata tra sabato 29 e domenica 30 luglio ci sono stati momenti di paura nel paese vicentino, in quanto il forte vento ha divelto la croce del campanile della chiesa di Longare che è caduta sopra l’auto del parroco don Paolo Facchin. Una croce in ferro battuto che ha centrato in pieno l’autovettura del sacerdote, sfondando il parabrezza anteriore: fortunatamente non c’era nessuno a brodo, ma è stato forte il boato sentito da alcuni cittadini.

Decine di interventi dei vigili del fuoco

Forti temporali hanno interessato la provincia di Vincenza e complessivamente sono stati eseguiti 50 interventi dai vigili del fuoco. Le squadre sono intervenute soprattutto nei comuni del basso vicentino: Arcugnano, Castegnero, Nanto, Longare, Brendola, Vicenza, Montegaldella, Zovencedo, Lonigo, Villaga, Sovizzo e Altavilla, per il taglio di alberi caduti in strada, alcuni su alcune auto senza nessun ferito. I vigili del fuoco si sono adoperati anche per la messa in sicurezza di alcune coperture delle abitazioni, oltre alla rimozione di elementi pericolanti.

l'intervento dei vigili del fuoco in provincia di Vicenza

Un anziano disperso

Dalla mezzanotte di sabato 29 luglio, i vigili del fuoco sono stati impegnati nella ricerca di una persona scomparsa in località Spiazzo a Sant'Anna D'Alfaedo. L'uomo, un 85enne recatosi nella località per una passeggiata, in serata non ha più fatto rientro a casa. Scattato l'allarme, sono iniziate le ricerche da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino, con base dal luogo dove è stata ritrovata la vettura dello scomparso. Le ricerche sono state interrotte a causa del maltempo che ha colpito nella notte la provincia. Nella mattina di domenica 12 operatori dei vigili del fuoco, con personale del nucleo cinofili, operatori droni e l'ausilio dell'elicottero Drago 154, hanno ripreso le ricerche dell'uomo. Impegnati anche volontari della protezione civile.