Maltempo, la proposta di Zaia: “Polizza a prezzi calmierati contro le alluvioni”

Venezia, 24 maggio 2024 – Una polizza nazionale a prezzi calmierati contro le alluvioni. È l’idea lanciata da Luca Zaia dopo le ultime ondate di maltempo che hanno colpito il Veneto. Non basta decretare lo stato di emergenza – come il Veneto ha fatto a più riprese per attrarre fondi per l’indennizzo dei danni – serve uno strumento più strutturato, secondo il governatore del Veneto.

“È ora di far partire il piano Marshall contro le alluvioni”, ha detto il governatore Zaia, parlando degli effetti del rischio idrogeologico in un'intervista al Corriere della Sera. “Iniziando da una considerazione semplice: meglio spendere un miliardo per la prevenzione piuttosto che due, o chissà quanti, per riparare i danni”.

Zaia: “Modello Veneto”

Polizza a prezzi calmierati Luca Zaia durante un sopralluogo con la protezione civile

“Si guardi al 'modello Veneto’ che stiamo testando. Ci sono i bacini e bisogna rimettere a posto gli argini, fatti storicamente con materiali poveri e ormai ridotti a groviera di buchi scavati da tassi e nutrie”, spiega il presidente veneto Zaia.

“In Veneto abbiamo 10mila km di argini, un quarto della circonferenza terrestre. Abbiamo un miliardo di opere pronte, ma non abbiamo i soldi”, ha aggiunto. Stanziare a bilancio miliardi per il dissesto idrogeologico, secondo Zaia “dovrebbe essere una priorità” del Governo.

“Speravo nel Pnrr – ha sottolineato – e prendo atto che paghiamo ogni anno miliardi di danni. Con le opere intorno a Vicenza e a Padova, con quest'alluvione un miliardo, o più, lo abbiamo risparmiato. Ma io ho anche un'altra idea”.

La proposta è quella di “una polizza” contro i danni idrogeologici. “Sarebbe utile mettere in piedi a livello nazionale una polizza catastrofale mutualistica per tutti. Un'assicurazione a prezzi calmierati che possa incentivare i cittadini a mettersi in sicurezza. Ci consentirebbe di dire: Italia sicura al 100%. Non si può non vedere il problema. Negare il cambiamento climatico è incomprensibile. Negare che parte di ciò che accade sia causata dall'uomo, vuol dire non essere connessi con la realtà”, ha concluso Zaia.