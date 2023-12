Natale di Sant’Egidio in Veneto, pranzi e cenoni per i poveri nelle chiese: ecco dove

Venezia, 24 dicembre 2024 – Cenoni e pranzi di Natale per gli anziani soli e le persone fragili. La Comunità di Sant’Egidio sta per mettere a tavola nelle case e nelle chiese del Veneto migliaia di cittadini poveri, senza fissa dimora, ma anche stranieri e famiglie in difficoltà.

Tante le iniziative di solidarietà il Natale ai blocchi di partenza: dal cenone della vigilia al seminario di Treviso ai pranzi del 25 dicembre nelle chiese di Padova. E ancora: iniziative a Venezia, Rovigo, Conegliano e Vicenza.

“Sarà un Natale di speranza in un tempo segnato dalla crisi e dalle guerre in Terra Santa, Ucraina e in diversi altri paesi, con tutte le loro conseguenze”, spiegano dalla Comunità di Sant’Egidio, che anche quest’anno farà sedere a tavola 80mila commensali in 100 città italiane.

Tante le iniziative che si terranno in contemporanea in Italia e nel mondo – con 250 mila invitati in Europa, Asia, Africa e America – per “lanciare un forte messaggio di speranza di fronte alle difficoltà che vivono tanti a livello economico e sociale”. A fare incontrare ospiti e famiglie ospitanti è il numero solidale 45586 (attivo fino al 26 dicembre). A Roma, il famoso pranzo in Santa Maria in Trastevere, dove dal 1982 si celebra il Natale per i senza fissa dimora più famoso d’Italia. Quest’anno ci saranno anche i rifugiati accolti in Italia con i corridoi umanitari

Sant'Egidio in tante città del Veneto. “A tavola – annuncia l'associazione - verrà servito il menù tradizionale della festa: pasticcio, brasato di vitello, patate, lenticchie, dolci natalizi” e ciascuno riceverà un “dono personalizzato, come avviene in ogni famiglia”.

Tra le tante iniziative che verranno organizzate in Veneto tra la sera del 24 e il 25 dicembre, spicca quella di Treviso: nel capoluogo della Marca si terranno i cenoni della vigilia in seminario e nei quartieri di Santa Bona e San Liberale.

A Padova, domani 24 dicembre, alle ore 13 si terranno in contemporanea cinque pranzi: alla Chiesa dell'Immacolata, alla Sala dello Studio teologico della Basilica del Santo, e nei quartieri di Arcella, Guizza e Mortise.

Numerose le iniziative solidali che si stanno organizzando per il periodo natalizio, e quindi anche nei giorni successivi al 25 dicembre, a Padova, Venezia, Rovigo, Treviso, Conegliano, Vicenza.