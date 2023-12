Agna, nella recita di Natale “Gesù” diventa “Cucù”. Bufera di polemiche alla scuola elementare De Amicis

Agna (Padova), 21 dicembre 2023 – Bufera di polemiche alla scuola elementare De Amicis di Agna dove alla recita di Natale sono stati tolti riferimenti religiosi e nel testo interpretato dai bambini il nome “Gesù” è stato cambiato con “Cucù”.

La chat dei genitori

La variazione rispetto a una recita più tradizionale con riferimenti al Natale cattolico nella scuola elementare Edmondo De Amicis, come riporta oggi il Gazzettino, è stata presa dalle maestre per non creare disagi nelle famiglie dei bambini di altre religioni. Ma è una scelta che ha scontentato altre famiglie e, anzi, tramite messaggi in una chat di genitori, è scoppiata una bufera di polemiche, con conseguente presa di posizione di alcuni genitori che non hanno fatto partecipare i propri figli alla recita. Ed ora è una vicenda natalizia che da Agna è divenuta anche un caso regionale e nazionale.

Le modifiche al testo della recita

Sui canali social è stato diffuso il testo della recita di Natale della scuola di Agna con le modifiche e la cancellazione dei riferimenti i cattolici. Nel dettaglio, la modifica più evidente è quella riferita alla frase “sta per nascere Gesù” che è stata sostituita con “dall’alto fa Cucù”. Un’altra variazione ha riguardato la frase “dove gli angeli preparano il Natale di Gesù” che è stata sostituita da “tutti insieme preparano una festa nel cielo blu”. A queste si sono aggiunte altre modifiche e sostituzione delle parole “angeli”, infine, la frase “felice giocare con Gesù” è diventata “felice giocare e fare festa”.