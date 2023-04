Treviso, psicologa accoltellata al centro disabili di Zero Branco da un paziente

Zero Branco (Treviso), 17 aprile 2023 - Accoltellamento questa mattina 17 aprile all'interno di una comunità di cura a Zero Branco in provincia di Treviso.

Una persona affetta da disabilità, ospite della struttura, ha aggredito e ferito con un'arma da taglio un'assistente in servizio nella comunità che si occupa di seguire persone con deficit di ordine psichico.

Colpita al torace

L'uomo fermato dai carabinieri per l'aggressione ha 27 anni. La vittima, di 32 anni, è una psicologa ora ricoverata all'ospedale di Treviso. La donna è stata colpita al torace e trasportata all'ospedale di Treviso in ambulanza è grave ma non in pericolo di vita.

Il corso di cucina

L'arma usata per il ferimento sarebbe un coltello di cui il giovane, con altri compagni, era stato dotato per condurre un laboratorio di cucina. L'ipotesi più probabile è quella di una reazione del ragazzo in seguito ad un rimprovero per il suo modo di operare nel manipolare gli ingredienti per un piatto che il gruppo stava preparando.