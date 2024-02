Acqua alta a Venezia in pieno Carnevale, i turisti si arrabattano

Venezia, 12 febbraio 2024 – Carnevale bagnato a Venezia. Il maltempo di oggi, lunedì 12 febbraio, ha fatto sì che la marea registrasse, intorno alle 12, il proprio picco di 91 cm, comunque inferiore rispetto a quello di 95 inizialmente preannunciato.

Acqua alta a Venezia

A causa del mancato innalzamento del Mose, che entra in funzione per maree superiori a quella registrata (le barriere del Mose consentono di mantenere il livello delle acque entro i 90 centimetri sopra il livello medio e si attivano quando le previsioni indicano che la marea può superare i 110 centimetri, ndr), l'acqua ha riempito Piazza San Marco causando disagi ai turisti e alle persone coinvolte per i festeggiamenti.

Per questioni di sicurezza e considerata la grande affluenza di gente per il grande evento, non sono state posizionate le solite passerelle finalizzate ad agevolare il traffico pedonale in situazioni di allagamento.