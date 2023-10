Venezia, viaggia con 6 chili di cocaina nel furgone: arrestato prima di entrare al casello dell’autostrada

Venezia, 10 ottobre 2023 – Spacciatore con 6 chili di cocaina fermato alla guida di un furgone a poca distanza dal casello autostradale di Martellago-Scorzè. In dettaglio sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia a procedere ai necessari accertamenti. Al termine dei quali i militari hanno provveduto ad arrestare un cittadino italiano, accusato del presunto possesso ai fini di spaccio circa 6 chilogrammi di cocaina.

Il controllo

Al momento del controllo l'uomo, che non avrebbe opposto alcuna resistenza, sarebbe apparso molto nervoso, motivo che ha spinto i militari a procedere ad un controllo più approfondito sul veicolo. In quest’ultimo sono stati rinvenuti 5 involucri di cocaina confezionata in panetti per un peso complessivo di circa 6 chilogrammi. Oltre allo stupefacente, i carabinieri avrebbero trovato circa 1.000 euro in banconote di vario taglio e una ventina di munizioni di vario calibro 38 special e 308 winchester. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Successivamente, assolte le formalità di rito, è stata trasferito alla casa circondariale di Venezia in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, tenutasi venerdì 6 ottobre, al termine della quale il Tribunale di Venezia ha disposto la custodia cautelare in carcere.